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شاهد.. طائرة مسيرة تكتشف قبيلة منعزلة عن العالم الخارجي!

شاهد.. طائرة مسيرة تكتشف قبيلة منعزلة عن العالم الخارجي!
الخميس ٢٣ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

تمكنت طائرة مسيرة ” درون ” من اكتشاف قبيلة من الهنود الحمر تعيش في أعماق الأدغال البرازيلية، منعزلة تمامًا ولم تتواصل أبدًا مع العالم الخارجي.

العالم - منوعات 

و التقطت الطائرة لقطات مصورة للقبيلة؛ حيث أنها المرة الأولى التي يجري فيها تصوير قبيلة ” مالوكا ” ، باستخدام طائرات من دون طيار؛ فيما ظهر عددًا من رجال القبيلة يتحركون في منطقة مقطوعة الأشجار في قلب غابات الأمازون المطيرة والكثيفة، بأقصى غربي البرازيل.

واستغرقت رحلة فريق الخبراء 3 أسابيع للوصول إلى منطقة قريبة من مكان تواجد القبيلة؛ حيث إنهم قطعوا 160 ميلا داخل محمية ” فالي دو جافاري ” القريبة من الحدود مع كولومبيا، التي تبلغ مساحتها 53 ألف ميل مربع.

ويوفر ” الدرون ” الحماية للسكان الأصليين وفريق المنظمة، مشيرة إلى أنها تلقت تقارير تفيد بأن ” صيادين غير شرعيين ” يهددون أفراد القبيلة، كما لم تجر المنظمة المعنية بالسكان الأصليين أي اتصال مع القبيلة، مؤكدة أنها تحترم ” عزلتهم الأبدية ” .

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