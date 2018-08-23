ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 39

العالم - مصر

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المتوفين توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية داخل المشاعر، وتم نقلهم إلى المستشفيات مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى انه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

وأشار إلى أن وفد من بعثة الحج الطبية تفقد الحالة الصحية للحجاج المصريين المحتجزين بمستشفى منى الطوارئ، والموجودة بمشعر منى لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن البعثة الطبية إطمئنت على الحالة الصحية لـعدد من المرضى المصريين المحتجزين في الأقسام الداخلية بالمستشفى والذين يتلقون العلاج اللازم، لافتاً إلى أن البعثة تفاعلت مع ذويهم وإطمئنت من الفريق الطبي المعالج على حالتهم الصحية.

وكشف «مجاهد» إلى أن البعثة تفقدت حالة محجوزة بالمستشفى تعاني من كسر بالساق، وحاجة تعاني من خراج في الصدر لافتاً إلى انه تم اجراء عملية جراحية لها، وحاج أخر يعاني من إرتفاع في نسبة السكر، ويتبع الحج الداخلي.

كما تفقدت البعثة حالة حاج يعاني من إرتشاح رئوي، وحاج أخر يعاني من جلطة في الشريان الرئوي، وحاج يعاني من نزيف شرجي، وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم.

