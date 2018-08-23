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واشنطن: البغدادي على قيد الحياة لكن لا نعرف مكان تواجده

واشنطن: البغدادي على قيد الحياة لكن لا نعرف مكان تواجده
الخميس ٢٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية ("سينتكوم") المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أنها تعتقد بأن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي لا يزال على قيد الحياة.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم "سينتكوم" النقيب ويليام أوربان في حديث لقناة "سي أن أن" الأمريكية، تعليقا على التسجيل الصوتي الأخير المنسوب للبغدادي: "لن أعلق على تقييمنا للتسجيل. ونحن لا نعرف أين يوجد أبو بكر البغدادي في الوقت الراهن، لكننا لا نزال نهتم بإزاحته من ساحة المعركة".

وأضاف: "لا أعتقد بأن أي مصدر حكومي رسمي في الولايات المتحدة صرح بأنه ميت".

ورد أوربان بـ "نعم" على سؤال حول ما إذا كان المسؤولون الأمريكيون يعتقدون بأن البغدادي لا يزال على قيد الحياة.

ويأتي ذلك بعد أن صدر يوم أمس الأربعاء، أول تسجيل صوتي يقال إنه لمتزعم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، منذ حوالي عام. ولا يزال مكان تواجده مجهولا. كما لم يعرف بدقة مصيره أو أي تفاصيل عن حالته الصحية، حيث تحدثت بعض التقارير في الفترة الأخيرة أنه مات سريريا.

 

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