البث المباشر
مراسل العالم : الإعلام السعودي يقر بهجوم للقوات اليمنية بواسطة زورق مسير على سواحله ويزعم إحباطه
مراسل العالم : وزير الصحة يدعو إلى حملة تبرع بالدم في الحديدة وصنعاء لإنقاذ جرحى جرائم العدوان
مراسل العالم : إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين في موقع ملحمة بجيزان
مراسل العالم عن مصادر محلية بالحديدة: استشهاد 22 طفلا و4 نساء إثر جريمة طيران العدوان بحق النازحين في مديرية الدريهمي
مراسل العالم في اليمن : مصدر في القوة البحرية: العملية الخاصة داخل العمق البحري السعودي أصابت الهدف العسكري بدقة عالية
مراسل العالم : عملية هجومية للجيش واللجان على عدد من مواقع المرتزقة في جبهة الضهرة بمديرية خب والشعف بالجوف ومصرع عدد منهم
مراسل العالم في الحديدة: شهداء وجرحى في غارات لطيران العدوان استهدفت سيارة تقل نازحين في مديرية الدريهمي
مراسل العالم : الجهات المختصة وخلال تمشيطها قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي الغربي تعثر على مشفى ميداني من مخلفات الإرهابيين يحتوي أدوية وتجهيزات طبية إسرائيلية الصنع
مراسل العالم: استشهاد 22 طفلا و4 نساء إثر مجزرة طيران تحالف العدوان بحق النازحين في مديرية الدريهمي بالحديدة في اليمن
مراسل العالم:القوة البحرية اليمنية تنفذ عملية خاصة داخل العمق البحري السعودي استهدفت خلالها هدفا عسكريا بنجاح

تعرف على "التاريخ السري لنساء ترامب"!!

تعرف على
الخميس ٢٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

يلقي كتاب، يصدر قريبا، الضوء على جانب سري من حياة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويتوقع أن يثير ضجة كبيرة.

العالم - منوعات 

ويتناول الكتاب، الذي حمل عنوان "الأصفاد الذهبية: التاريخ السري لنساء ترامب" قصة حياة والدة الرئيس الأميركي وزوجاته الثلاث وشقيقاته وبناته والموظفات اللواتي عملن لديه.

كما سيتطرق الكتاب، الذي سيصدر في السادس عشر من أكتوبر المقبل عن منشورات "غالاري بوكس" لمؤلفته نينا بيرلي، لأكثر من 12 امرأة زعمن أنهن تعرضن للتحرش والإساءة الجنسية من قبل ترامب، وهو الأمر الذي كان قد نفى حدوثه، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

ويشار إلى أن لترامب ابنتان هما إيفانكا، المولودة عام 1981، وهي ابنته من زوجته العارضة التشيكية إيفانا زلنيكوفا، أما الثانية فهي تيفاني، ولدت عام 1993، وهي ابنته من زوجته الثانية مارلا مايبلز.

أما زوجته الحالية ميلانيا كناوس فهي الثالثة، وكانت عارضة أزياء سابقة هي الأخرى، وهي سلوفينية، ونالت الجنسية الأميركية عام 2006.

وكان الرئيس الأميركي تعرض لصفعة قوية بعد أن شهد محاميه السابق مايكل كوهين، بأنه رتب "بناء على توجيه ترامب" لدفع مبالغ ضخمة من المال، قبل انتخابات الرئاسة في 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز ونجمة مجلة بلاي بوي السابقة كارين مكدوغال.

وقالت الاثنتان إنهما كانتا على علاقة بترامب، رغم أن الرئيس نفى ذلك.

 

روابط ذات صلة

شاهد.. حرب كلامية بين نساء ترامب!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

القوة البحرية اليمنية تنفذ عملية ناجحة في العمق السعودي

تصحيح قانون توزيع الأراضي الزراعية في جنوب إفريقيا وتدخل ترامب

أميركا سوف تعترف بسيادة تل أبيب على الجولان لكنه يبقى سوريا

مصرع جندي باكستاني وإصابة 4 آخرين قرب الحدود مع أفغانستان

واشنطن: البغدادي على قيد الحياة لكن لا نعرف مكان تواجده

لماذا يلدغ البعوض بعض الناس دون غيرهم؟!

نيزك بحجم "عين لندن" يقترب من الأرض بسرعة

الحرب على سوريا روسيا تؤكد على ضرورة انهاء التواجد الاميركي في سوريا

علاج بسيط ومنزلي وسريع للصداع

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

تعيين مبعوث أمريكي إلى كوريا الشمالية لمتابعة نزع السلاح النووي

الصادق المهدي يسخر من شعارات المؤتمر الوطني

تركيا: إدارة ترامب حولتنا إلى هدف استراتيجي

شاهد/ "جدة عراقية" ترعى 22 حفيدا قتل داعش أباءهم!

في العيد.. "أكلة سورية تقليدية" تجمع بين موائد الأغنياء والفقراء!

"محل ماضيع القرد ابنه" وغيرها من الأسماء الطريفة لأحياء بدمشق

بالفيديو .. عندما ينعت القدر إناء الغلي بالسواد!

السعودية.. 100 يوم على اعتقال الناشطات وتلويح باعدامهن!

بالفيديو.. عيد الطبيب في ايران عيد النابغة ابن سينا

الأکثر مشاهدة