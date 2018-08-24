أميركية تزوجت من ارهابي تواجه تهمة مساعدة "داعش"

العالم - سوريا

وأوضحت الوزارة أنه تم اتهام المواطنة بمساعدة اثنين من عناصر "داعش"، لم تذكر اسميهما، في الحصول على معدات عندما كانت في الولايات المتحدة عام 2014، وبعد التوجه إلى سوريا عام 2015.

جدير بالذكر أن سامانثا سالي (32 عاما)، أو سامانثا الحسني بعد زواجها، توجهت إلى سوريا مع زوجها موسى الحسني، الذي تقول إنه جلبها إلى هناك عن طريق الخدعة، وانضم إلى صفوف جماعة "داعش" الارهابية.

وتم إلقاء القبض عليها في سوريا بعد تحرير الرقة من قبضة هذه الجماعة التكفيرية، واحتجزتها "قوات سوريا الديمقراطية" قبل تسليمها للولايات المتحدة في يوليو الماضي للمحاكمة.