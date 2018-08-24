البث المباشر
مصدر عسكري في نجران: قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي بقصف صاروخي على تجمعاتهم في تبة الخشباء.
حزب الله: ما يقوم به التحالف السعودي الاميركي من قتل ذريع للاطفال والنساء باليمن هي جرائم حرب موصوفة.
هيومن رايتس ووتش: كبار قادة التحالف السعودي يتقاسمون أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة في اليمن
هيومن رايتس ووتش: القادة السعوديون والإماراتيون الذين تلعب دولهم أدوارا في اليمن يتحملون مسؤولية جنائية محتملة
هيومن رايتس ووتش: الولايات المتحدة اصبحت طرفا في نزاع اليمن منذ مارس 2015 بتوفيرها الدعم المباشر لعمليات التحالف
هيومن رايتس ووتش: على الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أن تعلق فورا مبيعات الأسلحة إلى السعودية
هيومن رايتس ووتش: على دول التحالف السعودي تعويض ضحايا الهجمات غير القانونية في اليمن
هيومن رايتس ووتش: على دول التحالف السعودي الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية في مقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب
هيومن رايتس ووتش: عمل فريق التحقيق بجرائم الحرب في اليمن لم يرق الى المقاييس الدولية للشفافية والنزاهة والاستقلالية
هيومن رايتس ووتش: تحقيقات التحالف السعودي في جرائم الحرب باليمن تفتقر إلى المصداقية وفشلت في إنصاف الضحايا

طائرات اوريون الروسية بدون طيار إلى الشرق الأوسط

طائرات اوريون الروسية بدون طيار إلى الشرق الأوسط
الجمعة ٢٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

ذكر تقرير نشر أمس الخميس، أن روسيا ستقوم بتوريد طائرات "أوريون" إلى الشرق الأوسط، وعلى الارجح الى سوريا ومصر وربما الامارات.

العالم - سوريا

وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة "ديفينس نيوز" ان طائرات "أوريون أ" تشتريها، على الأرجح، دولتان من دول الشرق الأوسط هما سوريا ومصر، ويمكن أن تنضم إليهما الإمارات.

وطائرة "أوريون" هي طائرة مسيّرة بدون طيار من إنتاج مجموعة "كرونشتادت" الصناعية الروسية.

وصممت طائرة "أوريون" أصلاً لأغراض الاستطلاع والاستخبار والاستكشاف ولكنها تصلح أيضا للاستخدام كطائرة نقل.

وتستطيع طائرة "أوريون" أن تحمل 200 كيلوغرام من الحمولات. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 1000 كيلوغرام. ويمكنها أن تحلق في الجو خلال 24 ساعة متواصلة بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.

روابط ذات صلة

بالفيديو/ القوات السورية تصطاد طائرات "درون" بهذه الصواريخ

شاهد.. طائرات الدرون الاميركية تشن هجوما جماعيا مكثفا

"درونات" جسر الشغور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الإمارات تشكل خلية سرية لملاحقة ناشطة حقوقية في لندن

شاهد: بعد فضح جرائم ترامب الفيدرالية.. ما علاقة بن سلمان وخطورة الامر بالتحقيق؟

شاهد: بعد الاعدام الجماعي.. الغمغام السعودية تنتظر المصير نفسه، أين حقوق الانسان؟

ريابكوف: روسيا تحترم التواجد الإيراني في سوريا

احتجاج أمام السفارة السعودية في لندن

بعد تجميد طرح أرامكو... السعودية ستلجأ لهذه الوسيلة!

هيومن رايتس واتش: قادة التحالف السعودي مسؤولون عن الجرائم في اليمن

مدينة مكناس المغربية تتجاوز مشكلتي الماء والنفايات

كأس شاي دون سكر ينهي حياة امرأة على يد زوجها

الدوري الايراني برسبوليس يفلت من كمين صنعت نفط ويتعادل معه 1-1

آسياد 2018 تسجيل أول حالة منشطات لمصارع من تركمانستان

تقرير أممي.. هل تجف احتياطات "داعش" المالية بعد انخفاضها؟

طائرات اوريون الروسية بدون طيار إلى الشرق الأوسط

بالصور.. كلب بملامح تشبه البشر!

بومبيو قلق على مصير المسلحين في إدلب

الايرانية "ملائي" تتقلد الفضية في سباق الزوارق بالالعاب الآسيوية

ابتكار خياشيم صناعية تمكن البشر من التنفس تحت الماء

واشنطن تطالب بإدراج شركات وسفن روسية على اللائحة السوداء

الكشف عن أسباب جديدة حول رحيل زيدان عن ريال مدريد

"الكاتشب" يقي الإنسان من أمراض خطيرة جدا

الأکثر مشاهدة