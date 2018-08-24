طائرات اوريون الروسية بدون طيار إلى الشرق الأوسط

العالم - سوريا

وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة "ديفينس نيوز" ان طائرات "أوريون أ" تشتريها، على الأرجح، دولتان من دول الشرق الأوسط هما سوريا ومصر، ويمكن أن تنضم إليهما الإمارات.

وطائرة "أوريون" هي طائرة مسيّرة بدون طيار من إنتاج مجموعة "كرونشتادت" الصناعية الروسية.

وصممت طائرة "أوريون" أصلاً لأغراض الاستطلاع والاستخبار والاستكشاف ولكنها تصلح أيضا للاستخدام كطائرة نقل.

وتستطيع طائرة "أوريون" أن تحمل 200 كيلوغرام من الحمولات. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 1000 كيلوغرام. ويمكنها أن تحلق في الجو خلال 24 ساعة متواصلة بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.