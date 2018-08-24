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اميريكا تتأهب ..."لين" ستبتلع كبرى جزر أمريكية!

اميريكا تتأهب ...
الجمعة ٢٤ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

يواصل الإعصار لين زحفه نحو ولاية هاواي الأميركية، في حين هطلت أمطار غزيرة على كبرى جزر الولاية وسط مخاوف من الرياح العاتية والأمواج الخطيرة.

العالم - منوعات 

وأغلقت المدارس والمكاتب الحكومية والشركات أبوابها وقام السكان بتخزين المؤن استعدادا للإعصار.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن الإعصار مصحوب برياح تصل سرعتها إلى 215 كيلومترا في الساعة، ويمكنه أن يتسبب في هطول أمطار يتراوح منسوبها بين 25 و50 سنتيمترا، مما قد يؤدي لسيول وانهيارات أرضية. وأضافت الهيئة أن منسوب الأمطار قد يتخطى هذا المعدل بكثير في بعض المناطق.

وقال مركز أعاصير المحيط الهادي التابع لهيئة الأرصاد في هونولولو "يجب الإسراع في استكمال الاستعدادات لحماية الأرواح والممتلكات".

وبحلول الخميس كان مركز الإعصار لين يقع على بعد نحو 330 كيلومترا إلى الجنوب والجنوب الغربي من كايلوا كونا، وهي بلدة تقع على الساحل الغربي للجزيرة الكبرى.

ويتحرك الإعصار باتجاه الشمال الغربي بسرعة 11 كيلومترا في الساعة وصنف إعصارا من الدرجة الرابعة على مقياس سافير-سيمسون لقياس شدة الرياح والمؤلف من خمس درجات.

وحث حاكم الولاية ديفيد إجي السكان على أخذ التهديد الذي يشكله الإعصار على محمل الجد والاستعداد للأسوأ بتخزين إمدادات من المياه والطعام والأدوية تكفي لنحو 14 يوما.

 

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