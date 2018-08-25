البث المباشر
مراسلة العالم: 44 اصابة منها 24 تم تحويلها للمستشفيات وانتهاك مباشر برصاص الاحتلال الاسرائيلي ضد سيارة اسعاف شمال غزة وتحطم زجاجها.
مصدر عسكري يمني: استعادة سوق الجاح الأسفل بالساحل الغربي بعملية نوعية لمقاتلي الجيش اليمني واللجان الشعبية.
مصدر عسكري يمني: استعادة 8 مواقع كان قد تمركز بها مرتزقة العدوان بمنطقتي فضحة و عشار بـجبهة ناطع في البيضاء.
مصدر عسكري في نجران: إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في موقع نهوقة
ا ف ب: ترامب يتهم الصين بانها لم تعد تبذل جهدا كافيا في الملف النووي لكوريا الشمالية
ا ف ب: ترامب يلغي زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو لكوريا الشمالية
مصدر عسكري للجيش اليمني: استهداف تجمعات المرتزقة خلال الزحف الفاشل في كرش بلحج وإعطاب معدل 23 بقذائف المدفع.
مصدر عسكري في لحج: كسر زحف واسع على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة كرش وسقوط قتلى وجرحى من المرتزقة.
مراسلة العالم:44 اصابة برصاص الاحتلال على حدود غزة 24 منها تم تحويلها للمستشفيات
مراسل العالم: الجهات السورية المختصة خلال تمشيطها لريف الميادين تعثر على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر غربية الصنع ومستودعات أدوية من مخلفات إرهابيي داعش.

ترامب يلغي زيارة مقررة لبومبيو الى بيونغ يانغ والسبب..

ترامب يلغي زيارة مقررة لبومبيو الى بيونغ يانغ والسبب..
السبت ٢٥ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

الغى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو لكوريا الشمالية كانت مقررة بداية الاسبوع.

العالم - اسيا والباسفيك

وأعرب ترامب للمرة الاولى منذ قمته التاريخية مع كيم جونغ اون عن احباطه لعدم احراز تقدم في ملف نزع السلاح النووي.

وفي سلسلة تغريدات، حمل ترامب بكين جزئيا مسؤولية هذا المأزق على خلفية المواجهة التجارية بين البلدين.

وكتب ترامب: "طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو عدم التوجه الى كوريا الشمالية في هذه المرحلة لانني اشعر باننا لا نحرز تقدما كافيا على صعيد نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية". 

واضاف: "بسبب موقفنا الاكثر تشددا حيال الصين في موضوع التجارة، اعتقد انهم ما عادوا يساعدون كما في السابق في عملية نزع السلاح النووي" رغم عقوبات الامم المتحدة.

وتابع ترامب ان بومبيو قد يتوجه الى بيونغ يانغ "في مستقبل قريب، على الارجح ما ان نجد حلا لعلاقاتنا التجارية مع الصين".

ومنذ قمته التاريخية في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، ابدى ترامب تفاؤلا كبيرا مشيدا بالعلاقة الشخصية الممتازة التي نشأت بينهما وصولا الى اعلانه في شكل متسرع نهاية "التهديد النووي لكوريا الشمالية".

وهي المرة الاولى التي يعرب فيها الرئيس الاميركي علنا عن احباطه من عدم احراز تقدم ملموس في الملف النووي الكوري الشمالي. لكن ذلك لم يحل دون ان يوجه ترامب، "في انتظار" حصول التطورات المأمولة، "تحياته الحارة الى الرئيس كيم"، خاتما تغريدته بعبارة "اتطلع بفارغ الصبر الى لقائه مجددا".

 

 

روابط ذات صلة

تعيين مبعوث أمريكي إلى كوريا الشمالية لمتابعة نزع السلاح النووي

كوريا الشمالية اوقفت تفكيك موقع هام لإطلاق الصواريخ

الطاقة الذرية: لا مؤشرات على وقف كوريا الشمالية أنشطتها النووية

كوريا الشمالية تستقبل خبراء الطيران المدني الدولي.. والسبب؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

سفير فلسطيني:تقليص مساعدة أميركا خطوة معادية للتسوية

ترامب يلغي زيارة مقررة لبومبيو الى بيونغ يانغ والسبب..

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

في ختام منافسات الیوم السادس.. ایران في المركز الرابع بدورة الالعاب الآسیویة 2018

مساعد وزير الدفاع لشؤون التفتيش.. قدرة ايران الدفاعية والعسكرية لها أهداف ردعية

بيان صحفي اُممي يدين مجزرة الدريهمي في الحديدة

طيران الامارات يستهدف قائد "اللواء 4 عمالقة" باليمن

واشنطن تلغي200مليون$ مساعدات مخصصة للفلسطينيين

قنص القيادي المرتزق خالد المزجاجي في جبهة حيس

شاهد عمليات تطهير سوق الجبلية ومواقع في الساحل الغربي

ملتقى للتعاون العلمي بين إيران والعراق وسوريا في مشهد

اما آن لمأساة اليمن ان تتوقف..

نشرة بانوراما: "استهداف اطفال اليمن" و"مسيرات العودة الجمعة 22"

يريدون تشويه العهد الحالي...حسين مرتضى وزارة إعلام قائمة من أجل المقاومة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:43 بتوقيت غرينتش

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش

خلال الايام القادمة ... طهران وجنيف محط انظار السوريين

الدفاع الروسية: الجيش الروسي يولي اهتماما بالغا بالذكاء الاصطناعي

باكستان ترحب بزيارة ظريف الى إسلام آباد

الأکثر مشاهدة