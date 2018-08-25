البث المباشر
مسؤولون افغان: تفجير انتحاري قرب احد المراكز الانتخابية في مدينة جلال اباد الافغانية
الدفاع الروسية: واشنطن وحلفاؤها يعدون لضربة جديدة على سوريا بذريعة استخدام دمشق للسلاح الكيميائي
الرئيس روحاني: الشعب الايراني احبط مؤامرة اللوبي الصهيوني ضده في الكونغرس الاميركي وفي المنظمات الدولية
الرئيس روحاني: لا يراودنا ادنى شك أن الشعب الايراني سينتصر على الاعداء وقد نجح في احباط كل المؤامرات ضد البلاد
أ ف ب: آلاف الروهينغا يتظاهرون في مخيماتهم للمطالبة "بالعدالة" في ذكرى مرور عام على نزوحهم
مراسلة العالم: 44 اصابة منها 24 تم تحويلها للمستشفيات وانتهاك مباشر برصاص الاحتلال الاسرائيلي ضد سيارة اسعاف شمال غزة وتحطم زجاجها.
مصدر عسكري يمني: استعادة سوق الجاح الأسفل بالساحل الغربي بعملية نوعية لمقاتلي الجيش اليمني واللجان الشعبية.
مصدر عسكري يمني: استعادة 8 مواقع كان قد تمركز بها مرتزقة العدوان بمنطقتي فضحة و عشار بـجبهة ناطع في البيضاء.
مصدر عسكري في نجران: إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في موقع نهوقة
ا ف ب: ترامب يتهم الصين بانها لم تعد تبذل جهدا كافيا في الملف النووي لكوريا الشمالية

واشنطن تنتقد خطة الاتحاد الاوروبي لدعم الاقتصاد الايراني

واشنطن تنتقد خطة الاتحاد الاوروبي لدعم الاقتصاد الايراني
السبت ٢٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

انتقدت الولايات المتحدة الجمعة الخطة التي أقرها الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الايراني، معتبرة أنها ترسل “رسالة خاطئة” الى طهران.

العالم - الأمريكيتان

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران براين هوك إن الاجراءات التي أعلنت عنها المفوضية الأوروبية الخميس “ترسل رسالة خاطئة في الوقت غير المناسب” حسب تعبيره.

وزعم في بيان إن هذه “المساعدات الخارجية من جانب دافعي الضرائب الأوروبيين تطيل قدرة النظام على إهمال احتياجات شعبه”.

واضاف هوك على “وجوب أن تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معا بدلا من ذلك لإيجاد حلول دائمة تدعم حقا الشعب الإيراني وتضع حدا للتهديدات التي يشكلها النظام على الاستقرار الإقليمي والعالمي” بحسب تعبيره.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت الخميس إقرار سلسلة من التدابير لمساعدة إيران وخصوصا القطاع الخاص فيها.

وقالت المفوضية في بيان إنها “أقرت سلسلة أولى من المشاريع بقيمة 18 مليون يورو من بينها ثمانية ملايين يورو لصالح القطاع الخاص، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الجمهورية الإسلامية في ايران”.

وأوضحت المفوضية أن هذه المشاريع هي “الأولى من مجموعة أوسع من التدابير بقيمة 50 مليون يورو من أجل إيران، تهدف إلى مساعدة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى”.

وأدرج البيان خطة المساعدات هذه “في إطار التعاون والحوار المتجددين بين الاتحاد الأوروبي وإيران” بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني.

تصنيف :

روابط ذات صلة

واشنطن تلغي200مليون$ مساعدات مخصصة للفلسطينيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

في ذكرى مرور عام على نزوحهم، آلاف الروهينجا يتظاهرون للمطالبة “بالعدالة”

شاهد: "بندقية الشرق" تعيش ازمة تلوث حادة، والسبب..؟

روسيا تكشف عن تطور خطير تحضره واشنطن وحلفاؤها بشأن سوريا !

الأمم المتحدة تكشف أعمال شغب وإضراب عن الطعام للمهاجرين في ليبيا

بوتفليقة يبعث ببرقية إلى الرئيس الأوكراني ..ماذا جاء فيها؟

الشيخ مطر يونس يهاجم النظام الحاكم في السودان

الكونغو تستبعد زعيم المعارضة بيمبا من قائمة مرشحي الرئاسة

اليونيسف : أوقفوا قتل اطفال اليمن

العالم يودع كوفي عنان يوم الـ13 سبتمبر

هكذا دفع الحجاج المغاربة ثمن الأزمة مع السعودية

واشنطن تنتقد خطة الاتحاد الاوروبي لدعم الاقتصاد الايراني

صندوق النقد الدولي يحذر السعودية

شاهد كيف يتلذذ الاحتلال بقنص المسعفين خلال مسيرات العودة

المسلحون حاولوا مهاجمة المواقع السورية مرتين اليوم!

في اليوم الثاني لاسبوع الحكومة رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة يجددون العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

بولتون يهدد الجيش السوري بضربات جديدة أشد قوة!

شاهد.. رحلات القتل والجوع تلاحق كل من يريد النجاة بنفسه باليمن

صدمة جديدة لترامب.. مدير مالي لمؤسسته يتعاون مع المحققين

بالفيديو..الجيش التونسي ينقذ أهالي مدينة بنزرت العائمة!

جاسم السعيدي.. بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في عامين فقط!

الأکثر مشاهدة