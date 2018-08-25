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الدفاع الروسية: واشنطن وحلفاؤها يعدون لضربة جديدة على سوريا بذريعة استخدام دمشق للسلاح الكيميائي

مدمرة وقاذفة استراتيجية أمريكيتان إلى الخليج الفارسي لضرب سوريا!

مدمرة وقاذفة استراتيجية أمريكيتان إلى الخليج الفارسي لضرب سوريا!
السبت ٢٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم، بأن المدمرة الأمريكية "يو أس أس سوليفان" وصلت إلى الخليج الفارسي محملة بـ 56 صاروخا من طراز كروز بهدف تنفيذ ضربة على سوريا.

العالم-سوريا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف: "بهدف تنفيذ ضربة على سوريا وصلت المدمرة الأمريكية "يو أس أس سوليفان" إلى الخليج الفارسي محملة بـ 56 صاروخا من طراز كروز".

وأضاف: "كما وصلت القاذفة الاستراتيجية الأمريكية "В-1В" إلى قاعدة "العديد" في قطر محملة بـ 24 صاروخا مجنحا من طراز " AGM-158 JASSM".

وأشار المتحدث إلى أن واشنطن وحلفاءها يعدون لضربة جديدة على سوريا بذريعة استخدام دمشق للسلاح الكيميائي.

كاشفا، أن خطة يجري إعدادها من قبل مسلحي "هيئة تحرير الشام" بمشاركة الاستخبارات البريطانية لتنفيذ مسرحية "استخدام أسلحة كيميائية من قبل السلطات السورية" في مدينة جسر الشغور في إدلب، ما سيشكل حجة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، لشن هجمة جديدة على سوريا.

يشار هنا إلى أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، هدد مؤخرا بتوجيه ضربات جديدة ماحقة ضد الجيش السوري، إذا ما استخدمت دمشق أسلحة كيميائية.

وقال بولتون للصحفيين الخميس الماضي عشية محادثاته مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن واشنطن "تراقب خطط النظام السوري لاستئناف عملياته العسكرية الهجومية في محافظة إدلب، وسنرد بأقوى طريقة ممكنة إذا استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية".

 

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