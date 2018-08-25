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ترامب: اتفاق تجارة بين أمريكا والمكسيك قد يكون وشيكا

ترامب: اتفاق تجارة بين أمريكا والمكسيك قد يكون وشيكا
السبت ٢٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، تغريدة قال فيها إن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى "اتفاق تجارة كبير" مع المكسيك قريبا.

العالم - الأميركيتان

علق ترامب قائلا "علاقتنا مع المكسيك تتقارب، بشكل مستمر. هناك بعض الأشخاص الطيبين بحق في الحكومتين، القديمة والجديدة، والجميع يعملون عن كثب مع بعضهم البعض… قد يتم التوصل إلى اتفاق تجارة كبير قريبا". 

يشار إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عاد إلى البيت الأبيض، مساء أمس الجمعة، بعد حضور مناسبة انتخابية في ولاية أوهايو. وجاءت عودته في نفس اليوم الذي قرر فيه فجأة إلغاء زيارة وزير خارجيته، مايك بومبيو، لكوريا الشمالية، في اعتراف علني لأول مرة بتعطل مساعي دفع بيونغ يانغ للتخلص من سلاحها النووي.

وألقى ترامب جزئيا بمسؤولية عدم تحقيق تقدم كاف مع كوريا الشمالية على الصين، مشيرا إلى أن المحادثات النووية التي يقودها بومبيو ستتأجل، على الأرجح، لحين حل النزاع التجاري مع بكين. 

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