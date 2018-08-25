البث المباشر
مراسل العالم في صعدة: قصف مدفعي سعودي يستهدف مناطق سكنية ومزارع المواطنين في مديرية الظاهر
مراسل العالم عن مصدر عسكري: تدمير 3 أطقم محملة بالمرتزقة بعبوات ناسفة في جبهة خب والشعف بالجوف ومصرع عدد منهم
مراسل العالم : وحدات من الجيش السوري تستهدف تحركات المجموعات الارهابية في قرية كفرزيتا بريف حماه الشمالي
مراسل العالم عن مصدر عسكري : وحدة الهندسة تدمر مدرعة عسكرية للمرتزقة بعبوة ناسفة في الدريهمي بجبهة الساحل الغربي ومصرع من كان على متنها
مراسل العالم في عسير عن مصدر عسكري : قنص 3 جنود سعوديين في رقابة العيروان بـالربوعة و مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات للجنود السعوديين خلف رقابة العيروان واصابات مباشرة
مراسل العالم عن مصدر ميداني :إصابة مواطنين اثنين في سيارتهما بقناصة المرتزقة في منطقة العرسوم بمديرية صالة شرق مدينة تعز
مراسل العالم في صعدة: استشهاد امرأة متأثرة بجروح أصيبت بها إثر غارة استهدفت منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية
مراسل العالم: استشهاد امرأة متأثرة بجروح أصيبت بها إثر غارة استهدفت منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية في صعدة.
جيزان: إطلاق صاروخي زلزال2 على موقع مشعل وموقع ملحمة السعوديين
مراسل العالم: وحدات من الجيش السوري تتقدم في الجرف الصخري باتجاه تل أبو غانم وتعثر على مستودعات أسلحة وتقضي على عشرات الإرهابيين.

فلسطين.. العقوبات الامريكية محاولة لتمرير "صفقة ترامب"

السبت ٢٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

وصفت السلطة الفلسطينية القرار الامريكي بقطع المساعدات المقدمة لها والبالغة 200 مليون دولار بالابتزاز والبلطجة الامريكية مشددة ان ذلك لن يغير من موقفها الرافض لصفقة ترامب .

العالم - خاص بالعالم 

 وكانت الإدارة الامريكية قد قررت حجب مئتي مليون دولار عن السلطة كانت ستصل الى الميزانية العامة سنويا إضافة إلى قطع المساعدات السنوية إلى الانروا بمبلغ ثلاثمئة مليون دولار. 

حيث لا مساعدات للسلطة الفلسطينية من الادارة الامريكية ...قرار كان متوقعا منذ ان اعلن ترامب عن القدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارة بلاده الى القدس ...

وكانت الادارة الامريكية  تريد من القيادة الفلسطينية ان تعلن عن قبولها باجرائاتها دون ان تنبس بنت شفه ...العقوبات بدات بقطع المساعدات الامريكية للانروا ... اما الجديد فحجب مئتي مليون دولار عن السلطة كانت ستصل الى المزانية العامة .

وقال واصل ابو يوسف  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ان من الواضح ان "العقوبات الشاملة للشعب الفلسطيني هي محاولة لتمرير صفقة القرن والضغط على الشعب الفلسطيني الذي افشل هذه الصفقة".  

القيادة الفلسطينية والتي اكدت غير مرة عبر اجتماعات المجلس الوطني  والمجلس المركزي رفض صفقة ترامب اعتبرت القرار الامريكي الاخير ابتزازا جديدا لها وبلطجة امريكية ...

ويبقى السؤال هل السلطة الفلسطينية قادرة ان تواجه بكفها العاري المخرز الامريكي ولا خيار امام السلطة سوى البحث عمن يكفيها ما حجبته الادارة الامريكية .

التفاصيل في الفيديو المرفق....

روابط ذات صلة

شاهد كيف يتلذذ الاحتلال بقنص المسعفين خلال مسيرات العودة

شاهد.. هذا هو اللغز لاستمرار مسيرات العودة في غزة!

شاهد كيف يقمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة في غزة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو...قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في جلال أباد بننغرهار

فيديو/ سباق بين أرنب وسلحفاة والنتيجة صادمة

فلسطين.. العقوبات الامريكية محاولة لتمرير "صفقة ترامب"

من بين قدمي صحفي.. تسديده رائعة لميسي (شاهد)

شاهد/ رجل أمن سعودي يثير جدلا.. ماذا قال للحجاج؟

هذا ما كشفه البرغوثي عن قطع الأموال الأميركية عن الفلسطينيين

هل تستخدم سوريا السلاح الكيماوي في عملية استعادة إدلب؟

الصحة المصریة: حالات الوفاة بين الحجاج المصريين ترتفع إلى 45

حظوظ ترامب المرتفعة بالعزل بين الفضائح والرشاوى

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

بعد تلوث مياه الشرب واصابة الالاف...  هل ستعتبر محافظة البصرة العراقية محافظة منكوبة؟!

بيان جديد من مصر بشأن وفاة السائح البريطاني وزوجته

روسيان اقترضا من البنك لتمويل رحلة "الجهاد" في سوريا!

في نيجيريا لغتان: واحدة للإناث وأخرى للذكور!

فضيحة جديدة.. تورط شيوخ الامارات في تهريب النفط العراقي

بالفيديو.. تصريح وزيرة الصحة العراقية حول انتشار الكوليرا

مواجهة في سوريا.. سفن حربية روسية ضد مدمرة أمريكية!

فرقاطتان حديثتان تنضمان للأسطول الروسي قبالة الساحل السوري

بشكل مفاجئ.. قادة أكبر 3 تنظيمات إرهابية يظهرون بسوريا!

حجب العالم عن يوتيوب هل سيحجب الحقيقة؟!

الأکثر مشاهدة