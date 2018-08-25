فلسطين.. العقوبات الامريكية محاولة لتمرير "صفقة ترامب"

العالم - خاص بالعالم

وكانت الإدارة الامريكية قد قررت حجب مئتي مليون دولار عن السلطة كانت ستصل الى الميزانية العامة سنويا إضافة إلى قطع المساعدات السنوية إلى الانروا بمبلغ ثلاثمئة مليون دولار.

حيث لا مساعدات للسلطة الفلسطينية من الادارة الامريكية ...قرار كان متوقعا منذ ان اعلن ترامب عن القدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارة بلاده الى القدس ...

وكانت الادارة الامريكية تريد من القيادة الفلسطينية ان تعلن عن قبولها باجرائاتها دون ان تنبس بنت شفه ...العقوبات بدات بقطع المساعدات الامريكية للانروا ... اما الجديد فحجب مئتي مليون دولار عن السلطة كانت ستصل الى المزانية العامة .

وقال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ان من الواضح ان "العقوبات الشاملة للشعب الفلسطيني هي محاولة لتمرير صفقة القرن والضغط على الشعب الفلسطيني الذي افشل هذه الصفقة".

القيادة الفلسطينية والتي اكدت غير مرة عبر اجتماعات المجلس الوطني والمجلس المركزي رفض صفقة ترامب اعتبرت القرار الامريكي الاخير ابتزازا جديدا لها وبلطجة امريكية ...

ويبقى السؤال هل السلطة الفلسطينية قادرة ان تواجه بكفها العاري المخرز الامريكي ولا خيار امام السلطة سوى البحث عمن يكفيها ما حجبته الادارة الامريكية .

التفاصيل في الفيديو المرفق....