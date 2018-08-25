قطر تدين هجوما استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش المصرية

العالم-قطر

وجددت وزارة الخارجية، موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبّر البيان عن تعازي الدوحة لذوي الضحايا والشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وأكدت مصادر أمنية أن القوات المصرية نجحت في صد هجوم مسلح استهدف حاجزا أمنيا بمدخل مدينة العريش بشمال سيناء، ما أدى إلى مقتل 4 جنود و4 مسلحين.

وأفادت وسائل الإعلام المصرية بأن قوات الشرطة نجحت صباح السبت، في التصدي لمجموعة مسلحة هاجمت الكمين الأمني بالطريق الساحلي لمدينة العريش، مستخدمة أسلحة ثقيلة وقذائف "أر بي جي".

وضبطت القوات المصرية 10 عبوات ناسفة بجانب الكمين، وكميات من الأسلحة الخاصة بالمسلحين وهي 4 أسلحة آلية، و30 مشط آلي، وقنابل يدوية، و"أر بي جي"، و3 أحزمة ناسفة، و"كاميرا لتصوير العمليات الإرهابية"، وجهاز موتورولا.

وأصدرت الدبلوماسية القطرية بيانها في الوقت الذي قطعت فيه مصر والسعودية والإمارات والبحرين يوم 5 يونيو عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وأوقفت الحركة البحرية والبرية والجوية معها، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وقدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر للسلطات القطرية، يوم 23 يونيو عام 2017، عبر وساطة كويتية، قائمة تتضمن 13 مطلبا، محددة تنفيذها كشرط لرفع المقاطعة عن قطر، ومن أبرز المطالب خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، التي لم تتم إقامتها رسميا بعد، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وقطع جميع الصلات مع جماعة "الإخوان المسلمون" وتنظيمي "داعش" و"القاعدة" و"حزب الله" اللبناني.

ورفضت قطر بشكل قاطع الاستجابة لهذه المطالب، قائلة إنها مستعدة لخوض مفاوضات مع الدول التي تحاصرها لكن دون أي شروط مسبقة.

وحتى الآن لم تؤد جهود الوساطة، التي تقودها رسميا الكويت.