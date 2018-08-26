الكشف عن طفل "غير شرعي" للرئيس الأميركي ترامب!!

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وأوضحت الشبكة نقلا عن مارك هيلد، محامي الحارس دينو ساجودين، أن موكله سبق أن أبرم اتفاقا مع شركة إعلامية يقضي بعدم التحدث عن الموضوع لمصدر صحفي آخر، مؤكدا أن الحارس التزم الصمت، مقابل 30 ألف دولار يتقاضاها عند نشر الشركة للقصة.

وأضافت أن الحارس كان ملزما بدفع مليون دولار في حال الكشف عن القصة لمصدر آخر غير الشركة، إلا أن المحامي ذكر أن موكله تمكن من إنهاء ذلك الالتزام، وأصبح حرًا في التحدث عن العلاقة المزعومة التي تعود لثمانينات القرن الماضي.

يذكر أن محامي ترامب السابق وليام كوهين، اعترف بعدد من التهم مؤخرا كان منها دفع أموال لشراء صمت امرأتين تؤكدان إقامة علاقة مع الرئيس الأميركي.