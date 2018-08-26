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ترامب يعلق على نبأ وفاة جون ماكين

ترامب يعلق على نبأ وفاة جون ماكين
الأحد ٢٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نبأ وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أريزونا السناتور جون ماكين.

العالمالأميرکيتان

وتوفي ماكين، اليوم الأحد 26 أغسطس / آب، عن عمر يناهز 81 عاما، وفقا لبيان صادر عن مكتبه. وعانى ماكين، طوال عام من سرطان الدماغ، وأعلن أقاربه، يوم الجمعة الماضي، أنه توقف عن العلاج.

وكتب ترامب على "تويتر": "خالص تعازينا وتقديرنا لأسرة جون ماكين"، مضيفا: "قلوبنا ودعواتنا له".

وكان أقارب ماكين، قد أبلغوا، البيت الأبيض، في وقت سابق، أنهم لا يريدون، أن يروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الجنازة، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".

ووفقا للصحيفة، فإن أقرباء ماكين، يودون أن يروا في جنازته نائب الرئيس مايك بينس، وليس الرئيس الأمريكي.

ويفسر هذا القرار "العلاقات المهتزة" بين الرئيس الأمريكي والسناتور. 

ويعتبر ماكين واحدا من أكثر السياسيين الأمريكيين نفوذا، وقد دافع باستمرار عن سياسة خارجية صارمة، بما في ذلك فرض عقوبات ضد روسيا.

وعمل ماكين في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 1982. وقبل ذلك كان على مدى أكثر من 20 عاما ضابطا في سلاح الطيران التابع للقوات البحرية الأمريكية وشارك في حرب فيتنام حيث وقع في الأسر. وفي عام 2008 كان مرشحا للرئاسة الأمريكية إلا أنه خسر هذه الانتخابات أمام باراك أوباما.

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