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4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بولاية فلوريدا الأمريكية

4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بولاية فلوريدا الأمريكية
الأحد ٢٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال مكتب قائد الشرطة في منطقة مركز جاكسونفيل لاندينج للتسوق بولاية فلوريدا الأمريكية إن إطلاق نار عشوائي وقع بالمركز اليوم الأحد، داعيا الجمهور للابتعاد عن المكان.

العالم - الأميرکيتان

وقال مكتب قائد الشرطة على تويتر "إطلاق نار عشوائي في جاكسونفيل لاندينج. ابقوا بعيدا عن المنطقة. المنطقة ليست آمنة الآن".

واشارت شبكة سي بي اس وصحيفة "ميامي هيرالد" الى سقوط اربعة قتلى و11 جريحا.

ولم يتوفر حتى الآن تفاصيل كثيرة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع بأحد المطاعم التي كانت تستضيف مسابقة في ألعاب الفيديو.

وأظهر تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي منافسة بين عدد من اللاعبين قبل أن يدوي صوت إطلاق النار في المكان.

ويقول مركز جاكسونفيل لاندينج على موقعه الإلكتروني إنه يتضمن مكانا لتناول الطعام يطل على واجهة بحرية وآخر للألعاب والتسوق في وسط مدينة جاكسونفيل.

و اعلنت الشرطة الاميركية "مقتل مشتبه به" في جاكسونفيل والبحث جار عن مطلقي نار آخرين.

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