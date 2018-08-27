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الإثنين ٢٧ أغسطس ٢٠١٨
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العقوبات الأميركية ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ اليوم
وزير الخارجية الألماني: على أوروبا الرد على سياسة العقوبات الأمريكية
بعثة أممية توصي بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بمينمار لمحاكمة قادة الجيش بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الروهينغا
مصرع وإصابة أكثر من 56 مرتزقا بعمليات قنص في مختلف الجبهات بينهم 6 جنود سعوديين خلال 72 ساعة الماضية
تحقيق للامم المتحدة يطلب ملاحقة قائد جيش ميانمار قضائياً بتهمة الإبادة الجماعية
وزير الخارجية الألماني: على أوروبا الرد على سياسة العقوبات الأمريكية
رويترز: القصف بدأ بعد مقتل اثنين من حرس الحدود الطاجيكي في اشتباك مع طالبان
رويترز: طائرة قصفت منطقة حدودية أفغانية في إقليم طخار
مراسل العالم في نجران: قنص 3 جنود سعوديين في موقع الشبكة
مراسل العالم: مصرع وإصابة أكثر من 56 مرتزقا بعمليات قنص بمختلف الجبهات بينهم 6 جنود سعوديين خلال 72 ساعة الماضية
المانيا تؤكد ضرورة الرد على العقوبات الأمريكية
الإثنين ٢٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش
أكد وزير الخارجية الألماني انه ينبغي أن ترد أوروبا على العقوبات الأمريكية ضد روسيا والصين وتركيا
وقال وزير الخارجية الألماني: على أوروبا الرد على العقوبات الأمريكية على روسيا والصين وتركيا
يتبع…
تصنيف :
العالم
أوروبا
الأميرکيتان
كلمات دليلية :
وزير الخارجية الألماني
أوروبا
العقوبات الأمريكية
روسيا
الصين
تركيا
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