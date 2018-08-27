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المانيا تؤكد ضرورة الرد على العقوبات الأمريكية

المانيا تؤكد ضرورة الرد على العقوبات الأمريكية
الإثنين ٢٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الألماني انه ينبغي أن ترد أوروبا على العقوبات الأمريكية ضد روسيا والصين وتركيا

وقال وزير الخارجية الألماني: على أوروبا الرد على العقوبات الأمريكية على روسيا والصين وتركيا

يتبع…

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