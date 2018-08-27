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شاهد: ايران تعلن انه بدأ وقت الحساب وتجر امريكا لـ...

شاهد: ايران تعلن انه بدأ وقت الحساب وتجر امريكا لـ...
الإثنين ٢٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

عقدت محكمة العدل الدولية اجتماعاً للنظر في شكوى تقدمت بها ايران ضد انتهاك الولايات المتحدة للقوانين الدولية وفرضها اجراءات حظر على طهران. وتطالب ايران قضاة المحكمة الدولية باصدار حكم يلزم واشنطن بوقف أجراءات الحظر المخالفة للقوانين وللاعراف الدولية.

العالم - مراسلون

مرة اخرى تؤكد الجمهورية الاسلامية في ايران اثبات حقها القانوني بما يتماشى والقرارات الدولية ،فقد بدأت محكمة العدل الدولية التابعة للامم المتحدة في لاهاي النظر في شكوى تقدمت بها ايران ضد انتهاك الولايات المتحدة للقوانين الدولية، وفرضها اجراءات حظر عليها، في جلسة بدأها رئيس المحكمة بدعوة واشنطن لاحترام قرارات المحكمة .

المحكمة اوردت ان طهران قامت باجراء حقوقي ضد واشنطن بشان انتهاكها للاتفاق النووي  وهنا تريد ايران من خلال تلك الشكوى ان يأمر قضاة محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة بوقف هذه الاجراءات وفي هذا الخصوص يؤكد محامي ايران ان ترامب لا يمتلك اي دليل على حصول اي خرق من قبل ايران للقوانين وللقرارات الدولية.

وقال محامي ايران في محكمة لاهاي، محسن محبي ، ان " ايران ستواجه الحظر الامريكي بقوة لا ينبغي ان يكون هناك ادنى شك في ان ايران ستواجه الحظر الامريكي بكل الوسائل السلمية ان الحظر الاميركي يستهدف الاقتصاد والمواطن الايراني استمرار امريكا بتطبيق الحظر ضد ايران ينتهك القوانين الدولية  وبما لا يخدم السلم الدولي ولابد من الزام امريكا بتعهداتها بموجب القوانين الدولية".

وفي التفاصيل ،فإن الدعوى القضائية التي أقامتها إيران أمام المحكمة مبنية على ثابت اكيد وهو ان قرارات الحظر الاميركية ، تمثل خرقا لاتفاقية الصداقة المبرمة بين الدولتين عام الف وتسعمئة وخمسة وخمسين .

من جهتها ردت واشنطن بشكل اولي على القرار ،ابدت خلاله اعتقادها ان محكمة العدل الدولية غير مختصة بالنظر في هذه القضية ،وإن تأكيدات إيران تقع خارج إطار اتفاقية الصداقة.

يذكر ان المحكمة الجنائية الدولية وفي دعوى أخرى قضت بأن اتفاقية الصداقة المبرمة عام خمسة وخمسين ما زالت سارية المفعول.

ومن المنتظر صدور حكم في غضون شهر لكن لم يتم تحديد تاريخ معين.يذكر هنا ان احكام المحكمة التي اسست لفض النزاعات الدولية ،ملزمة، لكنها لا تملك السلطة بوضعها موضع التنفيذ .

 

 

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