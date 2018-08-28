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اميركي يطلق النار على النساء خلال قيادتهن للسيارات!

اميركي يطلق النار على النساء خلال قيادتهن للسيارات!
الثلاثاء ٢٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

ألقت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية القبض على رجل متهم بإطلاق النار على النساء أثناء قيادتهن للسيارات، بحجة أنه يعتقد أن الإناث لا يملكن الكفاءة اللازمة للقيادة.

العالم - منوعات 

ووجهت الشرطة تهمة إطلاق النار للمتهم نيكولاس داغستينو (29 عاماً)، بعد تعرض سيدتين لإطلاق النار في الذراع في حادثتين منفصلتين وقعتا ففي وضح النهار، وعلى بعد أميال قليلة من بعضهما.

وادعى أغستينو أنه أطلق النار على المرأتين دفاعاً عن النفس، لكن وسائل الإعلام أشارت إلى أن المتهم يملك نظرة قاتمة عن النساء، ويعتقد أنهن غير مؤهلات لقيادة السيارات، ويجب أن ينحصر عملهن في إنجاب وتربية الأطفال.

ويواجه داغستينو تهمتين جنائيتين بارتكاب اعتداء خطير بسلاح قاتل، في حين قال محامي الدفاع إن التصريحات التي أدلى بها أفراد الشرطة حول كراهية موكله للنساء مجرد افتراضات، بحسب موقع تامبا باي.

وأشارت التحقيقات، إلى أن أحدث حادثة إطلاق نار وقعت في 10 يوليو الماضي في مغسل للسيارات، حيث أخبرت الضحية الشرطة، أنها كانت تغسل سياراتها، عندما فوجئت بإطلاق نار على النافذة، وشاهدت الدماء تسيل من ذراعها.

كما وقع حادث إطلاق نار مشابه قبل بضعة أشهر في 7 مارس في محطة وقود، على بعد 3 أميال فقط من مكان الحادثة السابقة، واعترف المتهم بإطلاق النار على 5 سيارات أخرى في الماضي.

 

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