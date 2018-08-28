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لقاء مخابراتي مصري إثيوبي في أديس أبابا حول سد النهضة

لقاء مخابراتي مصري إثيوبي في أديس أبابا حول سد النهضة
الثلاثاء ٢٨ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيس المخابرات المصرية اللواء، عباس كامل، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد في أديس أبابا.

العالم - مصر

ونقل الوزير المصري ورئيس المخابرات رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى قيادتي البلدين، وتطورات مفاوضات سد النهضة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وشدد الوفد المصري على حرص القاهرة على متابعة مسار تعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية في كافة المجالات، بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين، مشيدا بالخطوات والمبادرات البناءة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإثيوبي لتعزيز الاستقرار والسلام في منطقة شرق إفريقيا.

وناقش الوفد المصري في أديس أبابا تطورات مسار المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة في إطار الحرص المتبادل على تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد في إثيوبيا  في مايو 2018، حيث تم التأكيد على أهمية الدفع قدما بمسارات التفاوض القائمة وتذليل أية عقبات، لضمان التوصل إلى التفاهم المطلوب حول مشروع سد النهضة بشكل يضمن تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا والحفاظ على أمن مصر المائي.

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