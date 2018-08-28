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داعية مصري: المنتحر ليس بكافر أو خارج عن الملة!

داعية مصري: المنتحر ليس بكافر أو خارج عن الملة!
الثلاثاء ٢٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

علق استاذ الفقة والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر المصرية الدكتور أحمد كريمة، على تكفير الناس للشخص المنتحر، خاصة مع زيادة حالات الانتحار في مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

العالم - منوعات 

وأكد أحمد كريمة خلال حواره على قناة "الحدث اليوم"، أن الانتحار جريمة منكرة وكبيرة من الكبائر وفاعله فاسق وآثم، ولكنه ليس بكافر أو خارج عن الملة.

وأوضح أنه بإجماع الأئمة الأربعة وأهل السنة في الأزهر الشريف المنتحر ليس كافرًا، وبالتالي يُغسل ويُكفن وتصلى عليه صلاة الجنازة ويدفن في مقابر المسلمين.

كما أشار "كريمة" إلى أن المنتحر أقدم على قتل نفسه وخالف فقط قول الله تعالى "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا" لكنه ليس بالضرورة أن ينكر معلومًا من الدين، لافتًا إلى بعض الفقهاء أكدوا أن المنتحر قد يدخل النار دون أن يخلد فيها.

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