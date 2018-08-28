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وزير تركي يتهم القرارات الأمريكية بتعزيز الإرهاب

وزير تركي يتهم القرارات الأمريكية بتعزيز الإرهاب
الثلاثاء ٢٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

يرى براءت ألبيرق وزير المالية التركي أن العقوبات التجارية الأمريكية ضد تركيا يمكنها أن تزعزع استقرار المنطقة وتعزز الإرهاب وتزيد أزمة اللاجئين في نهاية الأمر.

العالم - تركيا

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، كان ألبيرق يتحدث في مؤتمر صحفي في باريس عقب اجتماع مع نظيره الفرنسي برونو لو مير.

واستغل الوزير التركي المناسبة لانتقاد الولايات المتحدة وتسليط الضوء على مساعي أنقرة لتحسين العلاقات مع أوروبا في ضوء تفاقم الخلافات مع واشنطن.

وتسبب النزاع مع الولايات المتحدة بسبب القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب في تسارع أزمة الليرة التركية التي هبطت بنحو 40 في المئة هذا العام.

وأجاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر مضاعفة الرسوم على مشتريات الألومنيوم والصلب من تركيا.

وقال الوزير التركي أيضا إن بلاده ترغب في نقل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إلى مرحلة جديدة تكون فيها التجارة مع الاتحاد أكثر أهمية.

وذكر أن الخطوات الأحادية الجانب التي اتخذتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة أظهرت أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وخصوصا فرنسا، أكثر أهمية من ذي قبل.

وأوضح ألبيرق أن فرنسا تشارك تركيا في موقفها المعارض للقرارات التي تتخذها الولايات المتحدة بشأن إيران وأن الحليفتين قررتا اتخاذ خطوات مشتركة في هذا الصدد.

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