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واشنطن تعتزم المشاركة في مباحثات جنيف حول سوريا

واشنطن تعتزم المشاركة في مباحثات جنيف حول سوريا
الثلاثاء ٢٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعتزم المشاركة في مباحثات جنيف حول سوريا ، مشيرة إلى أن المبعوث الخاص، ونائب مساعد وزير الخارجية حول سوريا، سيترأسان الوفد.

العالم- سوريا

وقال ممثل الخارجية الأمريكية لوكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء 28 أغسطس/آب: "قبلت الولايات المتحدة دعوة المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا، ستافان دي ميستورا، للمشاركة في محادثات جنيف في 14 سبتمبر/أيلول، وسيمثل الولايات المتحدة، الممثل الخاص للحوار السوري، السفير جيمس جيفري، وكذلك المبعوث الخاص لدى سوريا مساعد وزير الخارجية، جويل ريبر".

وأضاف ممثل الخارجية الأمريكية: "إننا ما زلنا في حوار مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى، بما في ذلك روسيا، لدعم كل الجهود الممكنة لدفع العملية السياسية، على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وتعاني سوريا منذ مارس/آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله قوات الجيش السوري بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين، اللذين تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

وتستمر عمليات إخراج المسلحين من مناطق تواجد المعارضة إلى شمال سوريا عبر عقد صفقات بوساطة مركز المصالحة الروسي، وقد تم إخراج ألاف المسلحين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص إلى محافظة إدلب شمال سوريا.

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