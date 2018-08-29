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أول طلعة لطيار تركي بمقاتلة “F-35” في الولايات المتحدة

أول طلعة لطيار تركي بمقاتلة “F-35” في الولايات المتحدة
الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئاسة الأركان التركية، الثلاثاء، عن تنفيذ أول طلعة تدريبية لطيار تركي بمقاتلة من طراز “F-35” الأمريكية في الولايات المتحدة.

العالم - تركيا

وأشارت رئاسة الأركان التركية، في بيان أصدرته بهذا الصدد، إلى استمرار تدريب الطيارين الأتراك على قيادة هذه الطائرات في الولايات المتحدة.

وأوضح أن أحد أفراد مجموعة الطيارين الأتراك في البلاد نفذ أول طلعة بمقاتلة من طراز “F-35” في إطار هذه التدريبات.

وفي تموز/يوليو الماضي تسلمت تركيا أول مقاتلة من طراز “F-35” من الولايات المتحدة والتي تم إنتاجها بمشاركة قطاع الصناعات الدفاعية التركية.

وتشارك تركيا في برنامج مقاتلات “F-35” منذ انطلاقه عام 1999، ولعبت الصناعات الدفاعية التركية بموجبه دورا في إنتاجها.

وتتشارك في مشروع إنتاج المقاتلة كل من تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا والدنمارك والنرويج.

وتستطيع المقاتلة “F-35″، التي تحلق بقائد واحد ومحرك واحد، تنفيذ وظائف متعددة كشن هجمات جوية وأرضية والقيام بطلعات استكشافية.

وتمثل قضية توريد هذه المقاتلات إلى الجانب التركي نقطة خلاف بين واشنطن وأنقرة بسبب الانتقادات الأمريكية الحادة لقرار تركيا شراء منظومات “إس-400” الصاروخية الروسية للدفاع الجوي، التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتناسب مع نظام الأسلحة لدول الناتو.

ومع تدهور العلاقات بين الجانبين على خلفية احتجاز السلطات التركية القس الأمريكي، أندريو برونسون، وفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب هذه القضية، اتخذت الإدارة في البيت الأبيض قرارا في وقت سابق من أغسطس بتأجيل توريد دفعة مقاتلات “F-35” المكونة من 30 طائرة من هذا الطراز لأنقرة.

المصدر: وكالة الاناضول

 

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