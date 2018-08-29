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ترامب يكشف اسم الدولة التي اخترقت "رسائل هيلاري"

ترامب يكشف اسم الدولة التي اخترقت
الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت مبكر من الأربعاء، إن الصين اخترقت رسائل البريد الإلكتروني "السرية" للمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، لكنه لم يقدم أي دليل أو مزيد من المعلومات.

العالم - الأميركيتان

وكتب ترامب على موقع "تويتر": "اخترقت الصين الرسائل الإلكترونية السرية لهيلاري كلينتون. الخطوة التالية ستكون أفضل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل".

وكان قراصنة اخترقوا الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، في يوليو 2016، ضمن هجوم إلكتروني كبير ضد مؤسسات الحزب الديمقراطي.

ويعتقد مسؤولون أميركيون، على نطاق واسع، أن الهجمات الالكترونية ارتكبت من قبل وكلاء يعملون لحساب الحكومة الروسية، في محاولة منها للتأثير على الانتخابات الرئاسية.

ونفت الحكومة الروسية انخراطها في هذا الأمر، ونددت بالتصريحات "المسمومة ضد روسيا" القادمة من واشنطن.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تلك المزاعم، ومدى وقوع أية أعمال قرصنة.

وبسبب هذه التحقيقات، استقال عدد من المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أبرزهم جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق، وأندرو ماكابي نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

 

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