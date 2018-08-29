البث المباشر
مراسل العالم: العثور علی مستودع يحتوي علی كميات كبيرة من الدوية والاجهزة الطبية من مخلفات الارهابيين في منطقة برزة بدمشق
مراسل العالم: العثور على مستودع يحتوي على كميات كبيرة لأسلحة متوسطة وثقيلة وذخائر وقواعد اطلاق صواريخ وصواريخ "تاو" امريكية الصنع بمنطقة تلول الحمر
مراسلة العالم: مسلحو "الجبهة الوطنية للتحرير" يعتقلون أشخاص، في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، بسبب سعيهم للمصالحة مع الجيش السوري
مقتل 21 في انفجار استهدف الجيش العراقي بالأنبار
قتلى وجرحى في تفجير استهدف حاجزا للجيش العراقي في قضاء القائم بالأنبار
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على معسكر مستحدث في نجران
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
رئيس هيئة الاركان الايرانية: لو لم يسمح الاعداء لايران بتصدير نفطها من مضيق هرمز فلن يكون بوسع أحد تصدير نفطه عبره
ا ف ب: ارتفاع حصيلة تفجير الانبار بغرب العراق الى 11 قتيلا
قائد الثورة الاسلامية في ايران يستقبل الرئيس روحاني وأعضاء مجلس الوزراء بمناسبة أسبوع الحكومة

شاهد.. ترامب يهدد غوغل وفيسبوك وتويتر

الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

يعتزم مجلس الشيوخ الأميركي الاستماع اليوم الأربعاء لشهادة مسؤولين بارزين في غوغل وفيسبوك وتويتر، بشأن ما إذا كانت روسيا قد حاولت بالفعل التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الهجوم الذي شنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب على شركة غوغل وفيسبوك وتويتر واتهامها بالتحيز ضده ملوحا باجراء قانوني ضدها.

العالم - الأميرکيتان

مرة اخرى يتجه الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسهامه نحو وسائل الاتصال الاجتماعي حيث وجه ترامب اصابع الاتهام الى محرك البحث الالكتروني غوغل مهددا باتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.

اما السبب فهم غضب الرئيس وعدم رضاه عن نتائج البحث التي أظهرها المحرك عندما بحث سيد البيت الابيض عن الأخبار المتعلقة به مؤكدا ان نتائج البحث في غوغل «مزورة» وهي تروج للتقارير الإخبارية السلبية عنه مهددا بالتعامل مع الموقف.

وقال ترامب:"أعتقد أن غوغل تستغل شعبنا، في حقيقة الأمر، تمشي جوجل وتويتر وفيسبوك على أرض وعرة وعليها توخي الحذر. هذا ليس عدلا بالنسبة لشرائح كبيرة من السكان".

هجوم ترامب على وحدة غوغل التابعة لشركة ألفابت في أعقاب سلسلة من الشكاوى ضد شركات التكنولوجيا، بما فيها موقعا تويتر وفيسبوك للتواصل الاجتماعي، اللذان اتهمهما بإسكات أصوات محافظة. ونفت الشركتان في إفادة أمام الكونجرس تورطهما في "الرقابة الحزبية".

 مصادر في الكونجرس حذرت من صعوبة ايجاد طريقة للتحقيق مع غوغل بخصوص نتائج البحث عن الأخبار واستبعدت أن يوافق الكونجرس على أي قوانين يمكن أن يعول عليها ترامب. فيما حذر عضو الكونجرس الديمقراطي تيد ليو من أن مثل هذه القيود على غوغل ستنتهك الدستور الأمريكي.

لكن شركة غوغل نفت التهم التي وجهها لها الرئيس الأميركي بالانحياز، وقال بيان لشركة "ألفابيت" -الشركة الأم لغوغل- إنه لا وجود لدوافع سياسية أو أيديولوجية في نتائج البحث التي يقدمها موقع البحث العملاق.

روابط ذات صلة

ترامب يوجّه تحذيراً الى غوغل وتويتر وفيسبوك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد.. ترامب يهدد غوغل وفيسبوك وتويتر

300 طفل أسير يُحرمون من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد

بينها صواريخ أميركية الصنع.. العثور على مستودع أسلحة من مخلفات الإرهابيين بريف حماة

مع إنتهاء اسبوع الحكومة.. آية الله خامنئي يستقبل رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة

فيما تنعم بنشوة الحرية والديمقراطية.. الدول السلطوية وحليفاتها الرجعية تقلق من نجاحات ايران

تطورات الكوليرا بالجزائر.. وهكذا تعاملت دول الجوار مع الوباء

شاهد بالفيديو.. روسيا ترسل سفنا وغواصات لمنع هجوم أميركي علی سوريا

عزل ترامب إن حدث.. ما تداعياته ومن سيتحكم بمصير الرئيس؟

بتوجيه من الرئيس الأسد.. رئيس الوزراء الى درعا لتقييم اوضاع المحافظة واستنهاضها

كيف ردت شركات التكنولوجيا على اتهامات ترامب؟

ترامب يكشف اسم الدولة التي اخترقت "رسائل هيلاري"

بالفيديو؛ محمد بن راشد يثير سخرية واسعة بشوارع ألمانيا

أمير سعودي يتوعد رواد "تويتر" بالقمع!

بعد البرازيل... بيرو تعلن حالة الطوارئ على الحدود مع فنزويلا

أول سفير كوبي في المغرب منذ 4 عقود من القطيعة

البرازيل ترسل قواتها المسلحة إلى الحدود مع فنزويلا

المكسيك تعثر على مختبر لتصنيع المخدرات

وزير الأمن:كان لدينا جاسوس بإحدى الحكومات المعادية لنا

فائدة غير متوقعة لـ"3 قطع شيكولاتة شهريا"

اكتشاف خلية “فريدة” بالمخ تميز الإنسان عن باقي الكائنات

الأکثر مشاهدة