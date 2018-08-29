شاهد.. ترامب يهدد غوغل وفيسبوك وتويتر

العالم - الأميرکيتان

مرة اخرى يتجه الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسهامه نحو وسائل الاتصال الاجتماعي حيث وجه ترامب اصابع الاتهام الى محرك البحث الالكتروني غوغل مهددا باتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.

اما السبب فهم غضب الرئيس وعدم رضاه عن نتائج البحث التي أظهرها المحرك عندما بحث سيد البيت الابيض عن الأخبار المتعلقة به مؤكدا ان نتائج البحث في غوغل «مزورة» وهي تروج للتقارير الإخبارية السلبية عنه مهددا بالتعامل مع الموقف.

وقال ترامب:"أعتقد أن غوغل تستغل شعبنا، في حقيقة الأمر، تمشي جوجل وتويتر وفيسبوك على أرض وعرة وعليها توخي الحذر. هذا ليس عدلا بالنسبة لشرائح كبيرة من السكان".

هجوم ترامب على وحدة غوغل التابعة لشركة ألفابت في أعقاب سلسلة من الشكاوى ضد شركات التكنولوجيا، بما فيها موقعا تويتر وفيسبوك للتواصل الاجتماعي، اللذان اتهمهما بإسكات أصوات محافظة. ونفت الشركتان في إفادة أمام الكونجرس تورطهما في "الرقابة الحزبية".

مصادر في الكونجرس حذرت من صعوبة ايجاد طريقة للتحقيق مع غوغل بخصوص نتائج البحث عن الأخبار واستبعدت أن يوافق الكونجرس على أي قوانين يمكن أن يعول عليها ترامب. فيما حذر عضو الكونجرس الديمقراطي تيد ليو من أن مثل هذه القيود على غوغل ستنتهك الدستور الأمريكي.

لكن شركة غوغل نفت التهم التي وجهها لها الرئيس الأميركي بالانحياز، وقال بيان لشركة "ألفابيت" -الشركة الأم لغوغل- إنه لا وجود لدوافع سياسية أو أيديولوجية في نتائج البحث التي يقدمها موقع البحث العملاق.