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"شيطان" يثير الجدل في كولومبيا!!

الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

خضع شاب، يبلغ من العمر 22 عاما، لعدد من العمليات الجراحية والتجميلية، ليغير ملامح وجهه إلى شكل يشبه "الجمجمة"تأسيا بالشيطان!

العالم - منوعات 

والشاب، المسمى إريك ينير هينكابي راميريز، أجرى عمليات جراحية صعبة ليغير شكل وجهه بشكل كامل، إلا أن متابعيه يقولون إن شكله أصبح مرعبا ويبدو مثل "الشيطان".

وأوضح الشاب إريك أنه أجرى، خلال العامين الماضيين، عمليات جراحية وتجميلية على أنفه وأذنيه وعينيه ولسانه، مضيفا "أحب الجماجم منذ صغري!!"

وتابع "كنت أريد القيام بهذه العمليات حين كنت طفلا لكن أمي كانت ترفض الأمر.. وبعد وفاتها بدأت تنفيذ ما كنت أحلم به."

وإريك هو أول شخص في كولومبيا يجري هذا النوع من العمليات ليغير مظهر وجهه، الأمر الذي جلب له عددا كبيرا من الانتقادات.

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