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الخارجية الروسية تعلق على اجتماعات سرية أمريكية-سورية

الخارجية الروسية تعلق على اجتماعات سرية أمريكية-سورية
الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

علق نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف على تقرير نشرته جريدة "الأخبار" اللبنانية قالت فيه إن وفدا أمريكيا قد زار دمشق والتقى رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك.

العالم - أوروبا

وشكك بوغدانوف في صحة التقرير بالقول: "أعتقد أن تلك أخبار مفبركة"، مشيرا إلى أن موسكو لا تملك معلومات بشأن تلك الزيارة.

وبحسب الجريدة اللبنانية، فإن الوفد الأمريكي طرح في المباحثات التي جرت في يونيو الماضي شروط سحب القوات الأمريكية من أراضي سوريا، وهي خروج إيران من جنوب البلاد، وضمانات خطية بحصول الشركات الأمريكية على حصة من قطاع النفط في شرق البلاد، وتزويد الجانب السوري لواشنطن بالمعلومات عن نشاط التنظيمات الإرهابية وعناصرها المنحدرين من دول الغرب وتنقلاتهم واحتمالات عودتهم إلى أوطانهم. 

كما علق بوغدانوف على ما نقلته صحيفة Yeni Safak  التركية حول استعدادات البنتاغون لنشر منظومة دفاع جوي في شمال سوريا، بالقول: "لست على علم، يجب توجيه هذا السؤال إلى زملائنا الأمريكيين".

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