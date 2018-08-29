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محامو إيران: واشنطن وحيدة في تبرير مزاعمها بمحكمة لاهاي

محامو إيران: واشنطن وحيدة في تبرير مزاعمها بمحكمة لاهاي
الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد الوفد الإيراني في اليوم الأول من إستماع المحكمة الدولية (لاهاي)، لشكوى إيران الشفوية ضد أميركا لإعادة فرضها العقوبات على طهران، أكد مرة أخرى طلبه بشأن تعليق العقوبات استناداً إلى معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة عام 1955 بين البلدين مشيراً بذلك إلى النقائص والثغرات العديدة التي تنطوي عليها ردود الوفد الأميركي.

 

 

العالم - إیران

وكان اليوم الأربعاء، الفرصة الأخيرة للمحامين الإيرانيين لعرض شكواهم أمام محكمة لاهاي، فيما أن غداً الخميس (30 أغسطس) ستكون لدى الوفد الأميركي فرصة لا تتجاوز الساعة ونصف الساعة لطرح ملاحظاته وإيضاحاته التكميلية.

وكان قد قدم الجانبان في وقت سابق، دعاويهم القضائية ودفاعاتهم في جلستين منفصلتين استغرقت ثلاث ساعات.

وفي جلسة اليوم اعتبر المحامون الإيرانيون أن واشنطن وحيدة في تبرير مزاعمها مؤكدين نية المسؤولين الأميركيين لتدمير اقتصاد إيران وإلحاق الضرر بالشعب الإيراني، معتبرين الذرائع التي أخذت أميركا تتشبث بها لتبرير إعادة فرضها الحظر ضد إيران، بأنها لا تستند إلى أصول ومبادئ قانونية.

وفيما أشاروا إلى تصريحات أوباما الذي اعتبر خلالها الإتفاق النووي بأنه ضماناً للمصالح الوطنية لأميركا، أشاروا إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت التزام إيران بتعهداتها في إطار الإتفاق النووي لـلمرة الـ12.

وفي معرض الرد على مزاعم الجانب الأميركي الذي كان قد أعلن أن الشركات الإيرانية تستطيع في ظل الظروف الجديدة، الحصول على التراخيص اللازمة لشراء الطائرات وقطع الغيار، أشاروا إلى الرسائل المتبادلة بين إحدى الشركات الأميركية المصنعة للطائرات مع الجانب الإيراني التي أعلنت خلالها عن عدم استطاعتها لتقديم أبسط المساعدات التقنية لإيران، منذ إنسحاب أميركا من الاتفاق النووي وكذلك عدم استطاعتها تمديد تراخيص مكتب أوفاك (OFAK).

وفي الختام، طالب الوفد الإيراني المحكمة بإصدار قرار مؤقت لتعليق العقوبات الاميركية والامتناع عن فرض المزيد من العقوبات على إيران، إلى جانب إصدارها ترخيصاً يوفر إمكانية شراء إيران قطع غيار الطائرات ومنع أميركا من تكرار مثل هذه الإجراءات.

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