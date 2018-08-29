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الرئيس المصري سيصل الى البحرين الخميس

الرئيس المصري سيصل الى البحرين الخميس
الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الديوان الملكي البحريني، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له، سيصل إلى المنامة، غدا الخميس، لبحث آخر المستجدات على الساحات العربية والإقليمية والدولية مع ملك البحرين حمد بن عيسى ىن خليفة.

العالم-مصر

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن بيان الديوان الملكي، أن ملك البحرين حمد بن عيسى سيكون في مقدمة مستقبلي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الديوان أن الرئيس السيسي سيجري، خلال الزيارة الرسمية إلى البحرين، مباحثات مع الملك حمد بن عيسى، تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وسيتطرق زعيما البلدين، وفقا للديوان الملكي، إلى آخر التطورات والمستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

وعبر الديوان الملكي، بهذه المناسبة، عن ترحيبه بضيف البلاد والوفد المرافق، متمنياً له طيب الإقامة في مملكة البحرين.

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