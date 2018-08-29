الرئيس المصري سيصل الى البحرين الخميس

العالم-مصر

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن بيان الديوان الملكي، أن ملك البحرين حمد بن عيسى سيكون في مقدمة مستقبلي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الديوان أن الرئيس السيسي سيجري، خلال الزيارة الرسمية إلى البحرين، مباحثات مع الملك حمد بن عيسى، تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وسيتطرق زعيما البلدين، وفقا للديوان الملكي، إلى آخر التطورات والمستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

وعبر الديوان الملكي، بهذه المناسبة، عن ترحيبه بضيف البلاد والوفد المرافق، متمنياً له طيب الإقامة في مملكة البحرين.