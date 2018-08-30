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شاهد.. البرازيل ترسل جيشها إلى حدود مع فنزويلا

الخميس ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

أمر الرئيس البرازيلي ميشال تامر بنشر القوات المسلحة لضمان الأمن على الحدود مع فنزويلا التي تشهد تدفقا للمهاجرين منذ أشهر، بينما دعا الرئيس نيكولاس مادورو المهاجرين إلى العودة إلى بلدهم.

العالم - مراسلون

هنا على حدود فنزويلا, عمد الجيش البرازيلي الى حشد قواته حيث وقع الرئيس ميشيل تامر مرسوما يقضي بنشر وحدات من القوات المسلحة في ولاية روريما الحدودية لمواجهة تدفق النازحين من فنزويلا مؤكدا ان هذه الخطوة تهدف للحفاظ على أمن المواطنين البرازيليين والمهاجرين الفنزويليين الفارين من بلدهم.

وقال الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر، ان "سنوظف كل الجهود في جميع المنتديات الدولية لتغير هذا الوضع الدرامي ، سنسعى للحصول على دعم في المجتمع الدولي لتبني اجراءات دبلوماسية حازمة لحل هذه المشكلة التي تنتشر عبر حدود العديد من الدول وتهدد انسجام قاراتنا بأكملها".

اما الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فحذر المهاجرين الفنزويليين من أنهم سيواجهون ظروفا صعبة في الخارج ودعاهم للعودة إلى ديارهم.

وقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو ،"اقول للفنزويليين الذين غادروا البلاد لتنظيف المراحيض في الخارج عودوا لتعيشوا في  بلادكم فقد غادروا ليكونوا عبيدا في الخارج"

ووفقا لارقام الأمم المتحدة فإن الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا، التي تعاني فيها من نقص في الغذاء والأدوية، تسببت في  مغادرة حوالي مليونين وثلاثمائة الف  فنزويلي بينهم مليون وستمائة الف هاجروا منذ العام الفين وخمسة عشر لجأ حوالى تسعين في المائة منهم إلى بلدان المنطقة.

من جهة أخرى، أعلنت كولومبيا والبيرو أنهما ستتبادلان المعلومات حول مئات آلاف المهاجرين من فنزويلا، في مرحلة أولى من سياسة اقليمية مشتركة في هذه القضية واعلنت بيرو حالة طوارئ صحية لمدة ستين  يوما في إقليمين على حدودها الشمالية، مشيرة إلى ما وصفته بالخطر الوشيك على الصحة العامة والخاصة.

 

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