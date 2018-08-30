السيسي يبدأ جولة تشمل البحرين والصين وأوزبكستان

العالم-مصر



ومن المقرر وفقا لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط"، أن يبدأ الرئيس السيسي الجولة "بزيارة المملكة البحرينية، والتي ستشهد لقاء الرئيس السيسي مع ملك البحرين حمد بن عيسى، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسئولين في البحرين".

وسيعقد الجانبان جلسة مباحثات لمناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها، فضلاً عن التشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن الرئيس السيسي "سيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الصينية بكين، للمشاركة في قمة منتدى الصين أفريقيا، والذي يعد أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والسياسية التي تعكس الاهتمام الصيني بالقارة الأفريقية، وتهدف إلى تكثيف ودفع العلاقات الصينية مع الدول الأفريقية".

وستشهد الزيارة كذلك عقد لقاء قمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني لبحث أوجه التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، كما سيلتقي السيسي خلال الزيارة برئيس الوزراء الصيني، وسيعقد كذلك لقاءً مع ممثلي كبرى الشركات الصينية لمناقشة أوجه التعاون المشترك وسبل زيادة استثماراتهم في مصر.

وأضاف راضي أن الرئيسين المصري الصيني سيشهدان خلال الزيارة مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات.

كما ذكر راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيختتم جولته بزيارة للعاصمة الأوزبكية طشقند، والتي تعد الزيارة الرسمية الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى أوزباكستان، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزييف وعدد من الوزراء وكبار المسئولين بأوزباكستان، ليعقد الجانبان جلسة مباحثات لبحث سبل دفع العلاقات بين البلدين.

ومن المرتقب أن يشهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات.