موسكو: هذا ما يجب أن يقوم به الجيش السوري بعد رحيل الأمريكيين..

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن الجيش السوري يجب أن يبسط سيطرته على مناطق شرق الفرات بعد خروج الأمريكيين.

وقال بوغدانوف للصحفيين: "لدينا جواب، يجب أن تتواجد السلطات السورية هناك، الجيش السوري. إذا كان الأمريكيون يقولون إنهم قضوا على تنظيم داعش [تنظيم إرهابي محظور في روسيا]، ما هي المشكلة… ما كان يجب أن يكون هذا من البداية (وجود القوات الأمريكية حول الفرات)، ما هو الهدف من بقائهم هناك اليوم؟".

جدير بالذكر أن وفدا كرديا بحث في دمشق مع السلطات السورية، الشهر الماضي، ترتيبات تتعلق بمصير منطقة شرقي نهر الفرات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية مع قوات التحالف الأمريكي.

من جهة ثانية كانت صحيفة Yeni Safak التركية نقلت عن القائد السابق للجمعية العسكرية في محافظة دير الزور، فاير الأسمر، أن الولايات المتحدة نشرت هناك ثلاثة أنظمة رادار متطورة في المناطق السورية تل بيدر، كوبان (عين العرب) وصرين وكذلك نشرت 13 نظام رادار محمول وثابت للمراقبة والاستطلاع.

وقال الأسمر وفقا للصحيفة: "الخطوة التالية للولايات المتحدة إنشاء أنظمة دفاع صاروخي في المنطقة، وهذا جزء من خطة واشنطن الطويلة الأجل لخلق حالة من الفوضى في المنطقة".

ووفقا له، تخطط الولايات المتحدة لنشر الأنظمة في مدن الحسكة ورميلان.