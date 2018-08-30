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ماهي اهداف اضافية لعملية سيناء في مصر ؟

ماهي اهداف اضافية لعملية سيناء في مصر ؟
الخميس ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق في المخابرات الحربية المصرية اللواء نصر سالم، أن العملية العسكرية "سيناء 2018" تشمل تأمين مصر بأكلمها، وليس سيناء فقط.

العالم-مصر 

وأشار اللواء المصري إلى أن قوات حرس الحدود عليها عبء كبير في تأمين الحدود الغربية نظرا لوجود فوضى على الأراضي الليبية.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، أن عيون رجال الاستطلاع لا تنام من أجل حماية مصر، موضحا أن القوات الجوية تقوم بدور كبير في ضرب عناصر الإرهاب داخل أوكارهم.

وتابع أن العناصر الإرهابية تريد الخراب لمصر، وقوات الاستخبارات المصرية نجحت في ضبط خلايا غربية جاءت للتمركز على الحدود، مؤكدا أن هناك مخططات تستهدف تدمير مصر بأي شكل من الأشكال، وليست بالإرهاب فقط.

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