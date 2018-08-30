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التحالف الدولي يقر بقتل آلاف المدنيين بالعراق وسوريا!!

التحالف الدولي يقر بقتل آلاف المدنيين بالعراق وسوريا!!
الخميس ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

أقر التحالف الدولي ضد داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا، الخميس، بقتل 1061 مدنيا في ضربات جوية منذ بدء عملياته في 2014.

العالم - الأميركيتان 

وقال التحالف في بيان إنه "شن 29 ألفا و920 ضربة بين أغسطس 2014 ويوليو 2018. وخلال هذه الفترة، واستنادا الى المعلومات المتوافرة، يقدر (التحالف) أن ما لا يقل عن 1061 مدنيا قتلوا في شكل غير متعمد في الضربات"!!.

وأوضح أيضا أنه أنهى في يوليو التحقق من 18 بلاغا باحتمال سقوط ضحايا، لافتا إلى أنه رفض 15 منها.

في المقابل، تبين أن ثلاثة بلاغات تتمتع بالصدقية وتتعلق بعمليات قصف لأهداف في العراق وسوريا بين الرابع من يناير 2017 و13 يونيو 2018 وقد أسفرت عن قتيلين وجريح.

وحتى نهاية يوليو، لا يزال 216 بلاغا قيد التحقق.

من جهتها، تعتبر منظمة "أيروورز" غير الحكومية أن ما لا يقل عن ستة آلاف و575 مدنيا قتلوا في ضربات للتحالف.

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