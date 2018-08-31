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الأمم المتحدة: اليمن مهدد بموجة ثالثة محتملة من الكوليرا

الأمم المتحدة: اليمن مهدد بموجة ثالثة محتملة من الكوليرا
الجمعة ٣١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الخميس، إن اليمن يواجه موجة ثالثة محتملة من تفشي الكوليرا، مشيرا إلى تزايد عدد المصابين خلال الأسابيع الأخيرة.

العالم - اليمن

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن الأمطار الحالية في اليمن "تزيد من مخاطر" حدوث الموجة الثالثة.

وتابع: "في الشهرين الماضيين، ازدادت أعداد حالات الكوليرا المشتبه فيها. منذ نيسان/ أبريل 2017، تم الإبلاغ عن أكثر من 1,1 مليون حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا، و2310 حالات وفاة ناجمة عن هذا المرض" في اليمن.

وقال المتحدث: "بين مطلع العام الحالي ومنتصف آب/ أغسطس، تم الإبلاغ عن نحو 120 ألف حالة. رغم أن هذا الرقم يبقى أقل مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، إلا أن تزايد الحالات في الأسابيع الأخيرة يدعو إلى التفكير في احتمال تفشي الموجة الثالثة من الوباء".

وأكد نشر وسائل طبية إضافية للتعامل مع هذه الموجة المحتملة.

ومطلع آب/ أغسطس، حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال حدوث "موجة كبيرة" جديدة من حالات الكوليرا.

وأوقع العدوان السعودي على اليمن منذ آذار/ مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف شهيد، وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

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