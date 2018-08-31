ترامب يتعهد "بالتدخل" إذا لم تقم وزارة العدل ومكتب التحقيقات بعملهما

العالم-الأميركيتان

وقال ترامب في المقابلة مع وكالة "بلومبرغ" للأنباء إن سيشنز، الذي انتقده الرئيس الأمريكي مرارا لتنحيه عن الإشراف على التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة، باق في منصبه حتى انتخابات الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني على الأقل، وفقا لرويترز.

لكن ترامب رفض الإفصاح عما إذا كان سيشنز سيبقى في المنصب بعد ذلك.

وفي اللقاء الجماهيري الذي عقد في إيفانشفيل بولاية إنديانا في وقت لاحق، أشار ترامب إلى أن قيادة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي منحازة ضد الجمهوريين وأن "الناس غاضبون".

وقال ترامب إنه يتحدث عن "وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي، على مستوى القيادة، لأن في كل منهما أشخاصا رائعين، لكن على كل من وزارة العدل و"إف بي آي" البدء في القيام بعملها كما ينبغي والآن".

وأضاف: "أردت البقاء بعيدا عن الأمر، لكن في إحدى المراحل إذا لم تجر الأمور كما يجب.. فإنني سأتدخل وأشارك إذا اقتضى الأمر".

وحمل ترامب سيشنز المسؤولية جزئيا عن التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات التي أجريت في 2016، وبعد تنحي سيشنز، عين نائبه رود روزنشتاين المحقق الخاص روبرت مولر لقيادة التحقيق الذي وصفه ترامب بأنه عملية ملاحقة.

وفي مقاباته مع "بلومبرغ"، سئل ترامب عما إذا كان سينصاع إذا أصدر مولر استدعاء له للإدلاء بأقواله فقال "سأرى ما سيحدث".

ونقلت بلومبرغ قول ترامب "إنني أنظر إلى الأمر على نحو مختلف" مضيفا "أنظر إليه باعتباره تحقيقا غير قانوني" لأن "خبراء عظماء" قالوا إنه "لم يكن يجب أبدا أن يكون هناك محقق خاص".

واستأنف ترامب هجماته على سيشنز عبر "تويتر" الأسبوع الماضي قائلا إنه لم يكن في أي وقت مسيطرا بالكامل على وزارة العدل.

وفي رد نادر، قال سيشنز: "توليت زمام الأمر في وزارة العدل في اليوم الذي أديت فيه اليمين لتولي المنصب… لن تتأثر أفعال الوزارة بالاعتبارات السياسية ما دمت موجودا في منصب وزير العدل".

وفي تغريدة، يوم السبت الماضي، قال ترامب إن سيشنز "لا يفهم ما يحدث تحت قيادته".

وقال ترامب إن تحقيق مولر "متضارب بشدة" مضيفا أن "الفساد الحقيقي يمر دون محاسبة".

وكان بعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين قد توقعوا أن يغير ترامب وزير العدل، وهو سناتور سابق، بعد الانتخابات المقررة في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.