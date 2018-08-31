البث المباشر
مراسل العالم: الجهات المختصة تعثر على مستودع يحوي كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة من مخلفات مسلحي داعش في بادية تدمر في ريف حمص الشرقي.
مراسل العالم: مقتل عدد من مرتزقة الجيش السعودي خلال استهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية لآلية عسكرية بصاروخ موجه شرق جبل الدود في جيزان.
مراسل العالم: الهئية العامة المصائد السمكية في البحر الاحمر تؤكد أن 19 صياد مازالوا ضمن المفقودين جراء غارات العدوان على قوارب الصيادين بالقرب من جزيرة عقبان.
مراسل العالم: الجيش السوري يفجر عدة مخلفات ذخائر قرب سد شغيدلة بريف حلب الجنوبي، ولا وجود لأي تفجير ارهابي في المنطقة.
لافروف عن الوضع في إدلب: الحكومة السورية لها كامل الحق في تعقب الإرهابيين وإخراجهم من أراضيها
مراسل العالم: انفجار كدس للعتاد في مقر تابع لسرايا السلام الذي يقع في طريق الزهراء مقابل حي المعلمين وسط كربلاء المقدسة.
الشرطة الهولندية: 3 جرحى في هجوم بسكين في محطة القطارات المركزية في امستردام
مراسل العالم: غارات طيران العدوان والتحليق المكثف يعيق وصول فرق الإسعاف إلى الجزيرة لإسعاف الصيادين وانتشال الضحايا نقلاً عن رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية.
مراسل العالم: رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية عبد القادر الوادعي يقول ان عشرات الصيادين كانوا على متن 3 قوارب استهدفها طيران العدوان في جزيرة عقبان.
رويترز: رئيس الوزراء التونسي يقيل وزير الطاقة وأربعة مسؤولين كبار للاشتباه في جرائم فساد

ترامب يتعهد "بالتدخل" إذا لم تقم وزارة العدل ومكتب التحقيقات بعملهما

ترامب يتعهد
الجمعة ٣١ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة أجريت معه، إن وزير العدل، جيف سيشنز، باق في منصبه حتى نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه حذر خلال لقاء جماهيري في ولاية إنديانا من أنه "سيتدخل" إذا لم يبدأ مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل "القيام بعملهما".

العالم-الأميركيتان

وقال ترامب في المقابلة مع وكالة "بلومبرغ" للأنباء إن سيشنز، الذي انتقده الرئيس الأمريكي مرارا لتنحيه عن الإشراف على التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة، باق في منصبه حتى انتخابات الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني على الأقل، وفقا لرويترز.

لكن ترامب رفض الإفصاح عما إذا كان سيشنز سيبقى في المنصب بعد ذلك.

وفي اللقاء الجماهيري الذي عقد في إيفانشفيل بولاية إنديانا في وقت لاحق، أشار ترامب إلى أن قيادة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي منحازة ضد الجمهوريين وأن "الناس غاضبون".

وقال ترامب إنه يتحدث عن "وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي، على مستوى القيادة، لأن في كل منهما أشخاصا رائعين، لكن على كل من وزارة العدل و"إف بي آي" البدء في القيام بعملها كما ينبغي والآن".

وأضاف: "أردت البقاء بعيدا عن الأمر، لكن في إحدى المراحل إذا لم تجر الأمور كما يجب.. فإنني سأتدخل وأشارك إذا اقتضى الأمر".

وحمل ترامب سيشنز المسؤولية جزئيا عن التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات التي أجريت في 2016، وبعد تنحي سيشنز، عين نائبه رود روزنشتاين المحقق الخاص روبرت مولر لقيادة التحقيق الذي وصفه ترامب بأنه عملية ملاحقة.

وفي مقاباته مع "بلومبرغ"، سئل ترامب عما إذا كان سينصاع إذا أصدر مولر استدعاء له للإدلاء بأقواله فقال "سأرى ما سيحدث".

ونقلت بلومبرغ قول ترامب "إنني أنظر إلى الأمر على نحو مختلف" مضيفا "أنظر إليه باعتباره تحقيقا غير قانوني" لأن "خبراء عظماء" قالوا إنه "لم يكن يجب أبدا أن يكون هناك محقق خاص".

واستأنف ترامب هجماته على سيشنز عبر "تويتر" الأسبوع الماضي قائلا إنه لم يكن في أي وقت مسيطرا بالكامل على وزارة العدل.

وفي رد نادر، قال سيشنز: "توليت زمام الأمر في وزارة العدل في اليوم الذي أديت فيه اليمين لتولي المنصب… لن تتأثر أفعال الوزارة بالاعتبارات السياسية ما دمت موجودا في منصب وزير العدل".

وفي تغريدة، يوم السبت الماضي، قال ترامب إن سيشنز "لا يفهم ما يحدث تحت قيادته".

وقال ترامب إن تحقيق مولر "متضارب بشدة" مضيفا أن "الفساد الحقيقي يمر دون محاسبة".

وكان بعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين قد توقعوا أن يغير ترامب وزير العدل، وهو سناتور سابق، بعد الانتخابات المقررة في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

روابط ذات صلة

هل يُعزل ترامب؟ سؤال في أزمات الإقليم

موسكو: 3 لقاءات تجمع بوتين وترامب قبل نهاية 2018

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مكتب العبادي يعلق على رفع صورة طالباني من مكتب محافظ كركوك

يونكر :الاتحاد الأوروبي سيرد على أي رسوم ضريبية أميركية تفرض على السيارات

بعد ما جرى.. ترامب يكشف "شعوره الشخصي" تجاه أردوغان

هام جداََ.. إيقاف خدمة الأنترنت بالعراق اعتبارا من الغد!

وزير الدفاع الروسي: الخطر قادم من القطب الشمالي

نيران خفر السواحل الكويتي تصيب صياد عراقي

هذا آخر ما قاله سعد الحريري عن الأسد

جدل في الكويت بعد وفاة طالبين ضابطين أثناء تدريب شاق

الارهابيون يفجرون جسرين بريف حماة لقطع هذه الطرق..

الولايات المتحدة سعت لحرف مسار محكمة لاهاي

شاهد.. أقصى عقوبة لـ"مفحط" بالسعودية تلاعب بدورية المرور

في جريمة بشعة... قتل أم وبنت عربية في بريطانيا، وهذا ما حدث للقاتل!

أردوغان: تركيا تحتاج لأنظمة "إس 400" ومقاتلات "إف-35" رغما عن معارضة أمريكا

بعد خسارته لقب أفضل لاعب في أوروبا.... هذا أول تعليق من محمد صلاح 

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:43 بتوقيت غرينتش

لماذا يحضّر ترامب لضربة جديدة ضد سوريا؟!

رسالة عاجلة من البنتاغون إلى الأسطول الروسي بالبحر المتوسط

كوريا الجنوبية ترسل مبعوثا خاصا إلى جارتها الشمالية

شاهد: ابداع فني.. ينحت الدراجات بمجرد رؤية صورها

ترامب يتعهد "بالتدخل" إذا لم تقم وزارة العدل ومكتب التحقيقات بعملهما

الأکثر مشاهدة