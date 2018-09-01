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الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين بوتين وترامب في باريس

الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين بوتين وترامب في باريس
السبت ٠١ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أنه يبقى من غير المعلوم ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشاركان في فعاليات باريس المكرسة للذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى، وأنه من السابق لأوانه الحديث عن محادثات للزعيمين في العاصمة الفرنسية.

العالم - الاميركيتان

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول إمكانيه إجراء محادثات بين الزعيمين في العاصمة الفرنسية: "لا نعرف ما إذا كان بوتين أو ترامب سيكونان في باريس، لذلك من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، حتى الآن غير ممكن".

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في هلسنكي في 16 يوليو/ تموز، وناقشا خلال اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والتمدد النووي إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن اجتماعاته مع الرئيس الروسي فلاديمير وغيره من قادة الدول الأخرى، " أمر جيد ، وليس أمرا سيئا".

ومن ناحية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد ثمن الاجتماع الذي عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في هلسنكي بشكل إيجابي، ووصفه بأنه كان مفيدا.

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