البث المباشر

 السيسي يجيز مراقبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

 السيسي يجيز مراقبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي
السبت ٠١ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون لتنظيم الصحافة والاعلام يسمح بمراقبة بعض حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية السبت.

العالم . مصر   

وبحسب الجريدة الرسمية فإنه "يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره (الأحد)".

وبموجب القانون، الذي اقره غالبية نواب البرلمان في تموز/يوليو الماضي، يحق للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة "كل موقع الكتروني شخصي او مدونة الكترونية شخصية او حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف او أكثر".

وللمجلس الاعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال "نشر او بث أخبار كاذبة أو ما يدعو او يحرض على مخالفة القانون او الى العنف أو الكراهية".

ويقبع اكثر من ثلاثين صحافيا في السجون كما تم حجب اكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقا لاحصائيات نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.

وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فان مصر تحتل المرتبة ال161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.

وشنت الاجهزة الامنية خلال الأشهر القليلة الماضية حملة توقيفات شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بتهم "الانضمام لجماعة ارهابية" او "نشر اخبار كاذبة".

روابط ذات صلة

البحرين استقبلت السيسي على أنغام رأفت الهجان.. كيف فسرها المصریون؟!

السيسي يبدأ جولة تشمل البحرين والصين وأوزبكستان

السيسي يتفقد موقعا سريا لتصنيع معدات عسكرية (فيديو)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

 السيسي يجيز مراقبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

من سيكون الأوفر حظا لرئاسة الحكومة العراقية في المرحلة القادمة؟

عطوان يتسائل: ما هي صفقة إردوغان في اللحظة الأخيرة لـ"النصرة" وما علاقتها بهجوم إدلب؟

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

قاسمي: إرسال صاروخ من إيران إلى العراق ادعاء زائف، غريب ومضحك

بعد استهداف بارجة سعودية.. إسقاط طائرة تجسسية للعدوان في جيزان

بأمر من الأسد حسم الأمر.. إدلب سيتم تحريرها

جائزة إيطاليا الكبرى رايكونن أول المنطلقين في الرمق الاخير

بدورة آسياد 2018... ايران تتوج بذهبية الطائرة وتتقلد فضية السلة

ملخص - مع الحدث: ادلب والسيناريوات المنتظرة

الدوري الانجليزي ليفربول يواصل بدايته المظفرة بالفوز على ليستر سيتي

الحرب على سوريا بالفيديو...عمليات الاعمار في درعا انعكست على حركة الاسواق

تشكيل الحكومة العراقية بالفيديو..سياسيون يعتبرون ان اقالة الفياض قرار سياسي من قبل العبادي

لماذا تفضل الطعام المالح أو الحلو؟ 

الرئيس العراقي وموفد ترامب يبحثان القضايا الراهنة

بوتفليقة يعود للجزائر بعد فحوص طبية في جنيف

هل تغيير مواعيد الوجبات يؤثر على الوزن؟

تحالف العدوان يقر بذنبه: قصف حافلة ضحيان بمنطقة مدنية لم يكن مبررا

مغلى قشر الرمان يخلصك من دهون البطن

المعلم يكشف عن تغيير في الموقف السعودي تجاه سوريا

الأکثر مشاهدة