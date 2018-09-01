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العدالة والتنمية التركي: وقف أميركا تمويل أونروا يدفع للأسوأ 

العدالة والتنمية التركي: وقف أميركا تمويل أونروا يدفع للأسوأ 
السبت ٠١ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال حزب "العدالة والتنمية" التركي، إن قرار واشنطن وقف مساعداتها عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، خطوة اتخذت من أجل دفع الأمور نحو الأسوأ. 

العالم - فلسطين

جاء ذلك في سلسة تغريدات نشرها المتحدث باسم الحزب، عمر جليك، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت، واصفًا الخطوة بأنها "أسوأ قرار".

وأضاف: "القضية الفلسطينية هي أم كل القضايا، وكل خطوة تمنع التوصل إلى حل عادل لها تؤثر على العالم كله. للأسف الإدارة الأميركية لا تدعم الحل".

واعتبر "جليك" قرار الإدارة الأميركية بقطع التمويل عن الوكالة التي تلبي الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني، أنه "نهج يثير زيادة الفوضى في المنطقة والعالم".

وأضاف: "الخطوة المتخذة من قبل الإدارة الأميركية أحبطت الجهود الرامية للبحث عن حل عادل". 

وأردف قائلًا: "كما هو الحال في القدس، يجب على العالم كله أن يتضامن ضد هذا القرار الظالم، وأفضل رد على ذلك هو زيادة المساعدات المالية للأونروا". 

واختتم بالقول: "الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ العالم موقفا داعما للعدالة السياسية والشرعية، في مواجهة القرار غير المشروع للإدارة الأميركية. كل مساعدة للفلسطينيين هي بمثابة اتخاذ خطوة لتحقيق العدالة السياسية".

وأمس الجمعة، أعلنت الإدارة الأميركية، قطع مساعداتها المالية لوكالة "أونروا"، بالكامل. 

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر ناورت، في بيان، إن واشنطن قررت عدم تقديم المزيد من المساهمات للأونروا بعد الآن. 

فيما أعربت "أونروا"، عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأميركية قطع التمويل عنها. 

وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أميركي، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونًا في 2017. 

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة. 

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