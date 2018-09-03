البث المباشر
مراسل العالم : استشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين بانفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف السلمية الشرقي
مراسل العالم :قصف مدفعي يستهدف تجمعات الغزاة والمرتزقة في الجبلية بجبهة الساحل الغربي وهروب جماعي لتجمعاتهم
محور الفتح ودولة القانون يعلن تشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي باسم تحالف البناء
مراسل العالم عن مصدر في وحدة القناصة اليمنية : مصرع وإصابة 752 مرتزق بعمليات قنص في مختلف الجبهات خلال شهر أغسطس المنصرم
مصادر عراقية: محور الفتح ودولة القانون يعلن جمعه 145 توقيعا لاعلان الكتلة البرلمانية الاكبر في العراق
مراسل العالم : الإعلام السعودي يقر بوصول صاروخ باليستي الى جيزان جنوب المملكة ويدعي اعتراضه
مراسل العالم : سقوط قذيفة صاروخية على حي الزهراء في مدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلحة
مراسل العالم : الإعلام السعودي يعترف بمقتل 8 جنود سعوديين في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية بجبهات الحدود جنوب المملكة
مراسل العالم في صعدة : 7 غارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي على منازل ومزارع المواطنين في وادي آل أبوجبارة بمديرية كتاف
الكتلة البرلمانية الاكبر تعلن عن وثيقة جديدة للكتلة يصل عدد مقاعدها لـ177 مقعدا

اميركا.. قطع الدعم عن "الأنروا"

بالفيديو.. وكالة الغوث تحذر من امكانية نفاذ السيولة النقدية لديها

الأحد ٠٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا من امكانية نفاذ السيولة النقدية، بعد قرار الولايات المتحدة بايقاف دعمها لها. ومن جانبه اكد الاردن ان قرار واشنطن لن يؤدي إلا لإذكاء التطرف والإضرار بفرص التسوية في الشرق الأوسط. اما الاحتلال الاسرائيلي فقد اشاد بالقرار الاميركي مؤكدا دعمه له.

العالم - خاص بالعالم 

واكدت الاونروا  ان القرار الأميركي ليس قدراً محتماً فهناك 167 دولة تقف ورائها وسوف تصوت لتجديد ولايتها في الجمعية العمومية، وتوقعت من هذه الدول التقدم والرفع من مستوى تبرعاتها لسد العجز المالي والتخطيط بثبات مالي للعام المقبل، ما اعتبرته انه سيكون ردا على الاجراءات الاميركية. واعتبرت ان قرار واشنطن أثر كما ونوعا على خدمات الوكالة، وكاد يضرب في مقتل خدماتها الطارئة في غزة وسوريا الموجهة للاجئين الفلسطينيين.

وأكد وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، ان :"القرار الاميركي لن يؤدي إلا لإذكاء التطرف والإضرار بفرص التسوية في الشرق الأوسط، وشدد على استمرار بلاده في بذل كل جهد ممكن لحشد التأييد الدولي السياسي والمالي للأونروا لتمكينها من الاستمرار في أداء واجباتها". 


وأكد ايمن الصفدي وزير الخارجية الاردني بقوله :"الأونروا هي قضية إنسانية وسياسية ايضا. والحفاظ عليها هو حفاظ على الالتزام الدولي المتأصل في القانون الدولي.،نحن نؤمن بمفهوم تقاسم الأعباء، لكننا ندرك بالتأكيد العواقب الخطيرة للغاية المترتبة على فشل الأونروا وعدم تمكينها من المضي قدمًا.

اما رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، اشاد بالقرار الاميركي. واكد دعمه له،وقال ان الأونروا تسهم في إطالة وضع اللاجئين بدلا من حله. وكشفت مصادر عبرية ان واشنطن ابلغت تل ابيب بانها ستسمح لدول مجلس التعاون بالاستمرار بدعم الأونروا هذا العام فقط. فيما دعا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الى إعادة النظر في قرارها. 

القرار الاميركي يهدف الى طمس الهوية الفلسطينية بالكامل واللغاء حق العودة تفعيلا لبنود صفقة ترامب، ويبقى السؤال هل يمكن لدولة واحدة ان تقرر مصير الوكالة هي نتاج لإجماع دولي؟ 

التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد كيف يتلذذ الاحتلال بقنص المسعفين خلال مسيرات العودة

نشرة بانوراما: "استهداف اطفال اليمن" و"مسيرات العودة الجمعة 22"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

واشنطن: اعتراف التحالف السعودي بقتل أطفال اليمن خطوة أولى مهمة

القوات اليمنية تكسر زحفا كبيرا في الوازعية بتعز

فرار مئات المعتقلين من سجن "عين زارة" بطرابلس

طلاب سعوديون يتقدمون بطلبات لجوء في كندا

الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي "الفتح" و"دولة" القانون" يعلنان تشكيل "الكتلة الاكبر"

شهداء وجرحى بانفجار لغم في ريف السلمية بحماة

ماكين يترك وصية لبوتين وترامب

لقاء خاص قاسمي: سوريا ومحور المقاومة سيقفون بوجه اميركا

الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي الاعلان عن "الكتلة الاكبر" بقيادة سائرون والنصر

الأردن يرفض مقترح الكونفدرالية مع الضفة

بالفيديو.. مشاهد لم تراها من قبل في المطبخ الايراني

السودان يتلقى منحة بعشرات الملايين

العثور على جثث أطفال رضع داخل أكياس بلاستيكية في الهند

بالفيديو.. جلسة البرلمان العراقي الاولى ستقتصر على اداء اليمين الدستورية للنواب

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

بالفيديو.. لحظة سقوط جندي إسرائيلي أثناء عملية إنزال

المئات من حراس وموظفي سجون بريطانية "متورطون بتهريب ممنوعات للسجناء"

تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين ايران والعراق

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

طعنات حادة ضد ترامب خلال جنازة ماكين

الأکثر مشاهدة