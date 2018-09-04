ترامب يحذر سوريا من إقدامها على تحرير إدلب من الارهاب

العالم - سوريا

وزعم ترامب أن مثل هذا الهجوم قد يؤدي الى "مأساة إنسانية" قائلا في تغريدة على "تويتر": "يجب على الرئيس السوري بشار الأسد أن لا يهاجم بشكل متهوّر محافظة إدلب. سيرتكب الروس والإيرانيون خطأ إنسانيا جسيما إذا ما شاركوا في هذه المأساة الإنسانية المحتملة".

وأضاف: "يمكن لمئات الآلاف من الناس أن يُقتلوا. لا تدعوا هذا الامر يحدث".

يذكر، ان الولايات المتحدة الاميركية الراعية للارهاب في العالم هي آخر من يتحدث عن حقوق الانسان، انما تعمل على اطالة أمد الحرب في سوريا واستنزافها وعدم السماح بإعمارها كي تضمن بقاء قواتها غير الشرعي على الاراضي السورية والعمل على حماية امن الكيان الاسرائيلي.