البث المباشر
ا ف ب: ترامب يحذر دمشق وموسكو وطهران من الهجوم على إدلب
مراسل العالم: القوة الصاروخية تقصف منشأة أرامكو في المدينة الاقتصادية بجيزان بصاروخ بدر١ الباليستي
مراسل العالم: إصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفل إثر غارة لطيران العدوان على إحدى المزارع بمنطقة الحنشات في نهم
مقتل وإصابة ستة مرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمع لهم في جبهة المصلوب بالجوف
مراسل العالم:5 غارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مطار الحديدة الدولي ومحيطه
مراسل العالم: طيران العدوان الأمريكي السعودي يشن 3 غارات على مديرية نهم
مراسل العالم: القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ باليستي منشأة ارامكو في جيزان
مراسلة العالم: ‎انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارة أحد مسؤولي "الجبهة الوطنية للتحرير" المدعو "عزت أبو الفدى" في بلدة باتبو بريف حلب الغربي
مراسلة العالم:"هيئة تحرير الشام" تعتقل المسؤول "الإداري" العام لخلايا "داعش" ونائبه في ريف إدلب
مراسل العالم: الرئيس بشار الاسد يستقبل وزير الخارجية الايرانية جواد ظريف والوفد المرافق له

فلوريدا تنجو من عاصفة مدارية متجهة صوب ساحل الخليج الأميركي

فلوريدا تنجو من عاصفة مدارية متجهة صوب ساحل الخليج الأميركي
الثلاثاء ٠٤ سبتمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

 قال مسؤولون إن العاصفة المدارية جوردون ضربت أقصى الطرف الجنوبي من ولاية فلوريدا الأميركية مصحوبة برياح عاتية وأمطار امس الاثنين، وإن من المتوقع أن تقترب العاصفة من قوة الإعصار لدى مرورها فوق خليج المكسيك باتجاه ولاية لويزيانا.

العالم - الاميركيتان

من المتوقع أيضا أن تصل العاصفة إلى اليابسة في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء في منطقة قرب الحدود بين ولايتي لويزيانا ومسيسبي مصحوبة بأمطار يصل منسوبها إلى 20 سنتيمترا في بعض مناطق
الجنوب الأميركي.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن الرياح المصاحبة للعاصفة جوردون زادت سرعتها الاثنين لتصل إلى 80 كيلومترا في الساعة.

وبعد عبور العاصفة للطرف الجنوبي من ولاية فلوريدا أغلق المسؤولون شواطئ مقاطعة ميامي ديد وحذروا من احتمال أن تغمر المياه الشوارع.

وتجاوزت العاصفة ولاية فلوريدا بعد ظهر يوم الاثنين. وقال ألبرتو موسكوسو المتحدث باسم إدارة الطوارئ في فلوريدا إنه لم ترد أي بلاغات بوقوع خسائر بشرية أو مادية.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن من المتوقع أن تكتسب العاصفة جوردون مزيدا من القوة فوق خليج المكسيك لتقترب من قوة الإعصار قبل وصولها إلى اليابسة مساء اليوم الثلاثاء.

روابط ذات صلة

قتيلان و20 مصابا جراء عاصفة قوية ضربت موسكو وضواحيها

عاصفة تضرب كبرى مدن نيوزيلندا وتترك الآلاف بدون كهرباء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تركيا الى شرق البحر المتوسط للبحث عن النفط والغاز

"فيسبوك" "انستغرام" "واتساب" وعطل مفاجئ حول العالم

نتنياهو: الاتفاق النووي قربنا من حكومات عربية محورية!

فلوريدا تنجو من عاصفة مدارية متجهة صوب ساحل الخليج الأميركي

وزيرة إيطالية تحمل فرنسا جانبا من مسؤولية ازمة ليبيا

ترامب يحذر سوريا من إقدامها على تحرير إدلب من الارهاب

سفير ايران لدى موسكو يؤكد تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين

قرار تشكيل وفد لتمثيل اليمن في مشاورات جنيف

شاهد بالفيديو.. الأمير احمد آل سعود يتبرأ من جرائم الملك وابنه باليمن

وزير الخارجية محمد جواد ظريف يعود الى طهران

اعلام العدوان السعودي يعترف بمصرع 5 من جنوده باليمن

"صيغة" لتشكيل حكومة جديدة قدمها الحريري للرئيس عون

مقتل جندي اميركي وإصابة آخر في افغانستان

نشرة بانوراما: "طهران وموسكو وارهاصات إدلب" و"انتفاضة جنوب اليمن ضد العدوان"

هشام شرف يشيد بتقرير الامم المتحدة الذي فضح جرائم العدوان

بالفيديو .. تفاصيل الجلسة الأولى للبرلمان العراقي

نظام التعليم والتربية في السعودية..هل بحاجة للمراجعة؟!

الجزائر.. الأحزاب تناشد بوتفليقة الترشح مجدداً

الجيش الكويتي تحت المجهر

اطلاق صاروخ باليستي على منشأة أرامكو في جيزان

الأکثر مشاهدة