البث المباشر
مراسل العالم عن مصدر عسكري : تدمير آلية تابعة للعدوان شمال غرب الدريهمي بالساحل الغربي ومصرع وإصابة طاقمها
مكتب المالكي ینفی ترشحه لرئاسة الوزراء في العراق
إصابة مواطن بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلا بمنطقة الرقة بمديرية حيدان بصعدة
جنرال أميركي بارز: أي عمليات عسكرية كبرى في إدلب ستسبب كارثة إنسانية ونوصي بعمليات أكثر دقة
وصول 4 حافلات تقل عدداً من المهجرين السوريين من الأراضي اللبنانية إلى منطقة جديدة يابوس على الحدود السورية _اللبنانية
رويترز: اعتقال رجل بعد إلقاء عبوة ناسفة قرب السفارة الأمريكية بالقاهرة ولا أنباء عن إصابات
بلدية الاحتلال تناقش غداً مخططاً يقضي ببناء 150 وحدة استيطانية في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة
وصول دفعة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان إلى مركز الدبوسية على الحدود السورية _اللبنانية تمهيداً لنقلهم إلى منازلهم في ريف حمص
الاحتلال يعتقل العشرات بالقدس والضفة بينهم قيادات في حماس
الكرملين: الوضع في إدلب سيكون أحد أهم عناصر جدول أعمال لقاء زعماء روسيا وتركيا وإيران هذا الأسبوع

الأرجنتين تلغي نصف الوزارات بهدف التقشف!

الأرجنتين تلغي نصف الوزارات بهدف التقشف!
الثلاثاء ٠٤ سبتمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الأرجنتين مجموعة من إجراءات التقشف، وذلك في محاولة لمواجهة حالة "الطوارئ" التي فرضتها أزمة انهيار العملة المحلية.

العالم- الأميركيتان

وقال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، في حديث بثه التلفزيون، إن الأرجنتين لا يمكن أن تستمر في إنفاق ما يفوق عائداتها.

وتتضمن الإجراءات الجديدة رفع قيمة الضريبة المفروضة على صادرات بعض الحبوب والمنتجات، بالإضافة إلى إلغاء "نحو نصف" وزارات الحكومة.

ولم تحدد الحكومة الوزارات التي من المقرر إلغاؤها أو دمجها.

وتعتبر الأرجنتين أكبر مُصدّر لحبوب وزيت الصويا على مستوى العالم، كما أنها منتج كبير للذرة، والقمح، وفول الصويا.

واعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، ستطبق الزيادة الجديدة في الضريبة على الصادرات بواقع 4 بيزو، العملة المحلية في الأرجنتين، لكل دولار أمريكي، بينما تحمل صادرات المنتجات المعالجة 3 بيزو لكل دولار.

وأعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، نيكولاس دوجوفن، أن إجراءات التقشف تستهدف خفض عجز الموازنة العام المقبل في إطار المساعي لوقف نزيف البيزو.

وتأمل الحكومة الأرجنتينية في الوصول بعجز الموازنة العامة إلى صفر في عام 2019.

وفقدت العملة الأرجنتينية نحو نصف قيمتها منذ يناير/ كانون الثاني الماضي على الرغم من رفع المصرف المركزي الفائدة إلى 60 في المئة.

ومن المقرر أن يطير دوجوفن إلى واشنطن الثلاثاء للاجتماع بكرستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي.

واضطرت الأرجنتين في يونيو/ حزيران الماضي لطلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 50 مليار دولار. ولا يتمتع الصندوق بسمعة طيبة في هذه الدولة لدوره المعروف في الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها الأرجنتين في عام 2001.

وقالت الحكومة إن هذا التحرك جاء لاستعادة ثقة المستثمرين عقب تراجع في الصادرات الزراعية، وارتفاع أسعار منتجات الطاقة، وقوة الدولار الأمريكي وغيرها من العوامل التي دفعت بالكثيرين إلى سحب أصولهم الاستثمارية من الأرجنتين.

ومن المقرر أن يضع دوجوفن اللمسات الأخيرة على اتفاق من شأنه أن يسرع من وتيرة إجراءات حصول بلاده على قرض صندوق النقد الدولي.

وطالب الصندوق الأرجنتين بخفض العجز المالي الهائل، وهو الهدف الذي عادة ما يمكن تحقيقه عبر خفض الإنفاق الحكومي.

تصنيف :

روابط ذات صلة

انهيار "تاريخي" للعملة الأرجنتينية.. والبنك المركزي يتدخل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

عبور أكبر مجموعة سفن روسية قبالة اليابان منذ الحرب الباردة

شاهد.. حمار ينتقم من ذئب قتل ابنه!

مصر... حادث قرب السفارة الأميركية في القاهرة

عمدة طهران يوعز بمتابعة سريعة لحادث احراق شخص نفسه

37 تهمة إرهاب ضد سلمان العودة والنيابة تطلب "قتله تعزيرا"

تشكيل الحكومة العراقية.. العراق: هذا ما صرح به نائب البرلمان كاظم الصيادي حول تشكيل الحكومة

إيران تصدر 3 مليارات دولار من محاصيل البستنة سنويا

مذيعة الـ "بي بي سي" تودع جمهورها قبل وفاتها بأيام

دي ميستورا: المحادثات القادمة "لحظة حقيقية" لعملية سياسية في سوريا

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:45 بتوقيت غرينتش

أكثر من 60 بالمئة من الحجاج الايرانيين غادروا مكة المكرمة

منظمات تونسية تدعو لإسقاط حكم إعدام الناشطة "إسراء الغمغام"

﻿الأردن: موظفون غاضبون يطردون رئيس جامعة من مكتبه

10 بدائل تبعد طفلك عن الإلكترونيات

البرلمان الباكستاني ينتخب رئيسا جديدا للبلاد

العراق... البرلمان يؤجل عقد جلسته الى الـ17 من الشهر الحالي

اندلاع النيران في مقر السفارة الأميركية بالعاصمة الليبية

برلماني ايراني: لدينا امكانية تجميع 62 جهاز طرد مركزي يومياً

هذا ما عثر عليه الجيش السوري خلال تمشيطه في ريف القنيطرة!

في الكويت.. حتى الاسماك تضع عدسات لاصقة!!

الأکثر مشاهدة