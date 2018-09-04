مترو الانفاق المصري يوجه رسالة للراغبين في الانتحار!

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وأكد المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي أن المترو ليس جهة انتحار، وأن الشركة تتكبد خسائر كبرى بعد كل حالة انتحار، ولذلك تم الدفع بفرق رقابة على جميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة للحد من الظاهرة.

وقال عبد الهادي، إن الشركة ليس لها دخل من قريب أو بعيد بحالات الانتحار التي تحدث داخل محطاتها، مشيرا إلى فرض رقابة مشددة على جميع الأرصفة لمراقبة ما يحدث، وأيضا مواجهة حالات الانتحار التي من الممكن أن تحدث في أي وقت.

وشدد المتحدث على أن مترو الأنفاق يعتبر من أكثر المرافق حيوية بالجمهورية حيث يستقبل الملايين يوميا يعتمدون عليه في تحركاتهم طوال الوقت، لذلك يجب ألا يكون وجهة للمرضى النفسيين والراغبين في الانتحار، حتى لا يتسبب في تعطل حياة الملايين من المواطنين.

وتواجه مصر في الفترة الحالية موجه كبيرة من الانتحار داخل محطات المترو، حيث يقوم الأشخاص بإلقاء أنفسهم أمام العربات.