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جون كيري يكشف محتوى رسالة الأسد إلى أوباما في 2010

جون كيري يكشف محتوى رسالة الأسد إلى أوباما في 2010
الثلاثاء ٠٤ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري في كتابه الجديد، إن الرئيس السوري بشار الأسد بعث برسالة سرية إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما في عام 2010، يقترح فيها استئناف محادثات السلام مع إسرائيل.

العالم-سوريا

وقد زار كيري دمشق، عندما كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والتقى الرئيس السوري للمرة الأولى. وأشار كيري إلى أن الأسد في ذلك الحين "كان مايزال مهتما بصفقة معينة مع إسرائيل".

ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن كتاب كيري، تحت عنوان "Every Day Is Extra" "سألني الأسد، ما المطلوب لبدء محادثات سلام جدية مع إسرائيل، لضمان عودة هضبة الجولان، التي فقدتها سوريا في عام 1967. وقلت له إن كان جادا في ذلك فعليه تقديم مقترحاته. وطلب من معاونه كتابة رسالة إلى الرئيس أوباما".

واتجه كيري إلى إسرائيل بعد تلقيه الرسالة من الأسد وعرض الوثيقة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكتب كيري: "في اليوم التالي، توجهت إلى إسرائيل، حيث التقيت مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعرضت عليه رسالة الأسد. وأعرب نتنياهو عن دهشته من رغبة الأسد المضي قدما في هذه القضية".

وأوضحت "هاآرتس" أن إسرائيل وسوريا كانت تجري مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة قبل عام 2011، لكنهما لم تتمكنا من التوصل إلى تفاهم أو اتفاق. 

وأشارت الصحيفة أن كيري ذكر رسالة الأسد إلى أوباما مرة واحدة، خلال مقابلة في عام 2015، لكنه لم يكشف عن تفاصيل مناقشة الوثيقة مع نتنياهو.

وأضاف الصحيفة أن كيري كتب الكثير عن سوريا في كتابه، واصفا إياها بـ"الجرح المفتوح"، الذي بقي بعد إدارة أوباما، كما وصفها بالقضية، التي يفكر فيها يوميا.

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