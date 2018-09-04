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المبعوث الاممي إلى اليمن يؤكد التزامه مشاركة الجنوبيين بالعملية السياسية

المبعوث الاممي إلى اليمن يؤكد التزامه مشاركة الجنوبيين بالعملية السياسية
الثلاثاء ٠٤ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

اكد المبعوث الاممي إلى اليمن مارتين غريفيث التزامه في مشاركة اليمنيين الجنوبيين في العملية السياسية.

العالم - مراسلون 

وقال غريفيث في بيان له انه: "منذ أن توليت منصبي كمبعوث خاص في شهر مارس/آذار من هذا العام، أكدت باستمرار أنه لن يكون هناك سلام في اليمن إذا لم نستمع إلى طيف واسع من الأصوات اليمنية، بما في ذلك المجموعات الجنوبية، والتأكد من أنها مشاركة في الجهود الرامية إلى التوصّل إلى تسوية سياسية مستدامة".

وقال المبعوث: "في الأشهر القليلة الماضية، قمت بالتشاور مع العديد من المجموعات الجنوبية للتوصل إلى توافق حول مشاركتهم الفاعلة في العملية السياسية.. ولقد شجعني انفتاحهم على الحوار  واستعدادهم لايجاد حل سلمي لقضاياهم.. سوف أظل ملتزما بالتوصل إلى توافق معهم بشأن مشاركتهم في العملية السياسية، وأتطلع إلى مواصلة مناقشاتنا في الأسابيع القادمة".

وشدد المبعوث الاممي: "أحثّ اصحاب الشأن اليمنيين كافة على العمل معاً لخلق بيئة مواتية للمفاوضات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني".

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