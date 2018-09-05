باراغواي تتخذ قرارا مهما بشأن سفارتها في فلسطين المحتلة

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وقال الوزير لويس ألبرتو كاستيليوني "تريد باراغواي المساهمة في الجهود الدبلوماسية المكثفة لتحقيق سلام شامل ودائم وعادل في الشرق الأوسط"، كما نقلت وكالة "رويترز".

وكان كارتيس قد سافر إلى فلسطين المحتلة لافتتاح السفارة الجديدة في مايو/ أيار الماضي، وتولى خلفه ماريو عبده السلطة الشهر الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، كما أصدر تعليماته لوزارة الخارجية بالبدء في إجراءات نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس المحتلة.