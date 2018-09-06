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هذا ما قاله ترامب حول أمره باغتيال الرئيس السوري

هذا ما قاله ترامب حول أمره باغتيال الرئيس السوري
الخميس ٠٦ سبتمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

نفى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء ان يكون قد بحث مع وزير الدفاع جيم ماتيس امكانية اغتيال الرئيس السوري بشار الاسد، بخلاف ما اورده كتاب للصحافي بوب وودورد.

العالم - سوريا

وقال ترامب ردا على سؤال في المكتب البيضوي عن مقطع في الكتاب يذكر ذلك ان "هذا الامر لم يناقش ابدا (...) هذا الامر لم يتم حتى التفكير فيه"، واصفا الكتاب بانه "محض خيال".

ويكشف الكتاب المنتظر للصحافي الشهير بوب وودورد بعنوان "خوف، ترامب في البيت الابيض" تجاهل مساعدي الرئيس لأوامره بشكل دوري أو سعيهم الى منع اصدارها.

وفي نيسان/أبريل 2017 بعد مزاعم استخدام السلطات السورية للأسلحة الكيميائية ضد مدنيين، كتب وودورد أن ترامب طلب من ماتيس قتل الأسد.

واورد الكاتب الاميركي في كتابه ان ترامب قال لوزير الدفاع حيمس ماتيس في اتصال هاتفي "فلنقتله، لنذهب الى هناك ونقتل الكثير منهم". لكن ماتيس بعد أن وضع سماعة الهاتف قال لأحد مساعديه أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات "مدروسة أكثر" ضد سوريا.

ولم يفند ماتيس هذا الفصل بالذات لكنه نفى أن يكون تلفظ ب"كلمات تثير الاحتقار" تجاه الرئيس كما ينسب الكتاب اليه.
      
 

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