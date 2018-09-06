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 احتجاز طائرة إماراتية في اميركا

 احتجاز طائرة إماراتية في اميركا
الخميس ٠٦ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

وضعت السلطات الأميركية امس الأربعاء، طائرة إماراتية كانت متجهة من دبي إلى نيويورك في مطار جون إف. كنيدي في المدينة، قيد الحجر الصحي فور وصولها بعد أن أبلغ 100 شخص من أصل 500 على متن الطائرة تعرضهم للمرض.

العالم- الاميركيتان

ومنعت هيئة "مراكز مكافحة الأمراض واتقائها" الأميركية، جميع الركاب الخروج من الطائرة، ونقلت 10 أشخاص فقط إلى مستشفى محلي، بحسب ما نقلته قناة "سي بي إس" الأميركية.

وقالت شركة "طيران الإمارات" التي تمتلك الطائرة، إن سلطات الصحة المحلية جاءت لتفحص الركاب فور وصولهم "كإجراء احترازي"، مؤكدة أنه "سوف يتم إنزال جميع الآخرين قريبا. سلامة ورعاية عملائنا هي أولويتنا الأولى."

وأشارت سي بي إس إلى أن الطائرة لم تحط في المكان المخصص لها ولكن تم توجيهها إلى منطقة الوقوف "الثابت" حيث باشرت فرق الاستجابة الطبية الطارئة التحقيق في أسباب المرض.

ولفتت صحيفة "ذي سان" الأميركية نقلا عن مكتب عمدة مدينة نيويورك، إلى أن الركاب المرضى يُعانون من درجة حرارة مرتفع بلغت أكثر من 38 درجة مئوية مما يُشير إلى تعرضهم للحمى، بالإضافة إلى أنهم كانوا يسعلون.

وشددت سي بي إس على أن جهات حكومية أبلغتها بأنه "ليس هناك دليل على خطر أمني أو إرهاب"، فيما قالت جهة حكومية إماراتية لنظيرتها الأميركية إنها تعتقد أن السبب وراء مرض الركاب هو "تسمم من الطعام".

وأعلن الناطق بلسان العمدة، إيريك فيليبس ، أن الطائرة توقفت في مدينة مكة المكرمة، وأن "الركاب قد تعرضوا لوباء الأنفلونزا  المنتشر في المدينة".

فيما أعلن البيت الأبيض لاحقا، أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، "يُتابع  تطورات دخول طائرة إماراتية الحجر الصحي في مطار جون إف. كنيدي".

وأفاد مسؤولون من هيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي بأن الطائرة سحبت بعيدا عن صالة الوصول كي يتسنى لمسؤولي الطوارئ تقييم وضعهم الصحي.

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